ГТС: Банки Казахстана от хакерских атак пока спасает Россия

Однако ситуация может измениться, поэтому финансовым институтам советуют не расслабляться.

Главный архитектор-разработчик лаборатории исследования вредоносного кода Государственной технической службы КНБ РК Олег Биль считает, что казахстанские банки пока избавлены от серьезных хакерских атак только благодаря наличию в соседней России множества слабозащищенных финансовых институтов. Об этом он рассказал в ходе SOC (Security Operations Center) Forum, передает «Курсив».

Представитель лаборатории КНБ напомнил, что год назад его структура сделала прогноз по развитию хакерских атак на организации, которые ранее атаковались очень редко: биржи, депозитарии и брокеры: «Наш прогноз сбылся в части развития атак на банки, включая все сектора — клиенты, внутренние процессы, POS-терминалы, банкоматы, точки продаж — все это сбылось, пришло в Казахстан. И мы здесь ожидаем роста, потому что нас пока спасает, честно говоря, Россия».

Он пояснил, что в России очень много маленьких банков, которые слабо защищены с точки зрения кибербезопасности: «Злоумышленникам не нужно атаковать наши, относительно большие банки, с достаточно хорошим уровнем защиты. В России больше 600 банков, атаковать лучше их».

Одновременно он подчеркнул, что эта ситуация вскоре может измениться, и казахстанские банки могут привлечь большее внимание организаторов кибератак.