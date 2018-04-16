Эмбамунайгаз создает Цифровое месторождение

Автоматизированная система управления нефтегазовым промыслом позволит достичь максимальной эффективности за счет интеграции разрозненных систем в единую ИС.

В ходе рабочей поездки в Атыраускую область премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев посетил АО «Эмбамунайгаз», где ознакомился с работой центра визуализации производственных процессов и планами по проекту «Цифровое месторождение». Проект «Интеллектуальное месторождение» или «Цифровое месторождение» является одним из ключевых для нефтегазовой отрасли и включен в список мероприятий Государственной программы «Цифровой Казахстан». Это автоматизированная система управления нефтегазовым промыслом, позволяющая достичь максимальной эффективности за счет интеграции разрозненных систем в единую интегрированную информационную систему, передает Primeminister.kz.

На базе месторождения «Уаз» в 2016 году был запущен пилотный проект «Цифровое месторождение», доказавший свою эффективность. Внедрение проекта позволило сократить потребление электроэнергии на 33%, снизить удельные затраты на ремонт скважин на 25%.

По разработанным в АО «Эмбамунайгаз» методикам были автоматизированы алгоритмы обработки и анализа следующих показателей: баланс жидкости и нефти; потери нефти; оптимизация режимов работы скважин и т. д. В 2017 году проект был тиражирован на месторождениях Прорвинской группы месторождений НГДУ «Жылыоймунайгаз».

В 2018 году концепция будет внедрена на месторождении «Жанаталап» НГДУ «Жайыкмунайгаз». В 2019–2020 годы планируется внедрение на других месторождениях нацкомпании «КазМунайГаз». В целом реализация проекта позволит увеличить рост добычи нефти до 3%, повысить коэффициент извлечения нефти (экономический) на 2-5% и снизить расходы на 5-15%.