В РК формируется нацреестр доверенного программного обеспечения и электронной продукции

Это делается, чтобы поддержать отечественных разработчиков.

Заместитель председателя комитета по информационной безопасности министерства оборонной и аэрокосмической безопасности Руслан Абдикаликов сообщил, что в стране формируется реестр доверенного программного обеспечения и электронной продукции, с помощью которого Казахстан со временем перейдет на собственные разработки в этой сфере, передает «Курсив».

«Очень важный аспект, важное новшество — мы пытаемся создать реестр доверенного программного обеспечения и электронной продукции. Это делается, чтобы поддержать отечественное производство в этой сфере, которое на самом деле есть. Когда мы начали заниматься этой темой, мы поняли, что есть отечественные разработчики, но проблема в том, что многие из вас скажут — „Не знаем их, откуда они в Казахстане?“. Но они есть, просто они продать не могут свои продукты, потому что есть глобальные вендоры, у которых есть опыт, имя, крутые программные и аппаратные продукты, которые мы все используем», — сказал Абдикаликов.

Для того чтобы в дальней перспективе переломить эту ситуацию и создать возможность талантливым разработчикам реализовываться, а не уезжать куда-то за пределы страны, регулятор и решил создать этот реестр.

«Какие требования? Словосочетание „доверенная продукция“ говорит о том, что эта продукция должна соответствовать требованиям информационной безопасности. Нужно будет пройти сертификацию на уровень доверия не ниже четвертого, это ГОСТ 15-408. Соответствующие лаборатории испытательные в стране уже есть, есть компании, которые прошли это испытание, одна компания даже прошла пятый уровень», — отметил спикер.

Сейчас госорганы используют импортное оборудование и программное обеспечение. Создание реестра позволит изменить ситуацию.

«Мы начнем с того, что из этого реестра обязаны будут закупаться госорганы, это будет их прямая обязанность. Если у нас будет положительный опыт, и этот реестр максимально наполнится, думаю, и частный бизнес сам добровольно будет обращаться и покупать продукты этого реестра», — заключил Руслан Абдикаликов.