Интернет-бизнесу советуют идти в Центральную Азию

Кыргызстан, Туркменистан и Узбекистан могут стать новым фокусом для казахстанских игроков e-commerce.

На конференции MoneyDay, которая прошла в Алматы 11 апреля, страны Центральной Азии назвали весьма интересными для развития интернет-бизнеса. Кыргызстан, Туркменистан и Узбекистан (при благоприятном старте рынка, которого в стране пока просто нет) могут стать новым фокусом для казахстанских игроков e-commerce.

Многие уже сегодня смотрят на Центральную Азию. Этот тренд наметился еще в 2017 году и будет набирать силу в текущем. Об этом, кстати, говорил и Рамиль Мухоряпов, презентуя новый сервис «Рахмет» — Chocofamily планирует осваивать новые рынки, и наверняка одна из вышеперечисленных стран входит в сферу интересов холдинга.

«На повестке дня — Центральная Азия. Это 70 млн человек. Однако рынок мало урбанизирован — в городах проживает только 39% населения. Понятно, что наиболее интересны интернет-бизнесу крупные города (концентрация населения, развитая инфраструктура, наличие доступа в интернет и т. д.)», — отметил Константин Горожанкин, президент Ассоциации Казахстанского интернет-бизнеса и мобильной коммерции (АКИБ).

На первом месте по количеству населения среди городов Центральной Азии — Ташкент (Узбекистан), 2,4 млн человек. И он является наиболее «лакомым кусочком», хотя пока недоступен для бизнеса. Алматы и Астана, два оставшихся в ЦА миллионника, уже более-менее освоены, хотя большое расстояние между ними и накладывает определенные трудности для e-commerce. Следующие в сфере интересов — Бишкек (Кыргызстан) и Шымкент (Казахстан), которые подбираются к городам-миллионникам, а также Ашхабад (Туркменистан) и Душанбе (Таджикистан).

«Все смотрят на Узбекистан. Своего e-commerce в стране нет, ни один банк там не оказывает услуги интернет-экваэринга. И как только там что-то появится, вы увидите, насколько „взлетит“ Узбекистан, насколько это будет всем интересно. Перечисленные города — это тот резерв, который нужно использовать, потому что e-commerce растет в основном в крупных городах. Вместе с тем, на примере Казахстана мы видим, как сложно интернет-магазинам. Население „размазано“ по территории. После того, как они продали свой товар, его еще нужно доставить. Понятно, что поэтому у нас больше развиты интернет-сервисы, где доставка электронная. В целом интернет-бизнесу стоит сегодня смотреть на города-миллионники и те, чье население превышает 500 тысяч. Это чуть больше 50% всего населения ЦА. И, наверное, ориентироваться лучше именно на них, забыв пока о более мелких казахстанских городах», — говорит Константин Горожанкин.

В качестве взгляда на соседние рынки весьма примечательным стало выступление спикера из Кыргызстана. Адилет Ботаев, основатель платежной системы «Мобильник», рассказал о ситуации с e-commerce в стране.

Сегодня рынок банковских услуг Кыргызстана представлен коммерческими банками (25 банков, 319 филиалов), микрофинансовыми (8) и микрокредитными (97) компаниями, операторами платежных систем (20) и платежными организациями (19). Банковские карты представлены тремя системами (Visa, MasterCard, Элкарт) у четырех банков. В Крыгызстане 800 тыс. держателей платежных карт, из них активны в e-commerce 7-8%. Электронных кошельков — девять. В стране работает два купонных сервиса, три маркетплейса и более 200 интернет-магазинов.

Основной источник интернета в Кыргызстане — мобильная связь. Реальное количество интернет-пользователей — порядка 2 млн человек, из них 1,2 млн пользуются мобильным интернетом. Покрытие мобильного интернета по стране составляет около 90%.

По словам Адилета Ботаева, электронной коммерции как таковой в КР не существует, поскольку 90% оплат в интернет-магазинах проходит наличными при доставке. А доставка осуществляется службами такси (их 10) и ограничена габаритами товаров и городом Бишкек. Доставка в регионы отсутствует.

Между тем, у рынка явно есть хорошие перспективы к росту. Это видно на примере сервиса по продаже билетов Ticket.kg, который показал рост год к году на 95%. Недавно на рынок Кыргызстана вышел казахстанский сервис Ticketon.

«Мы надеемся, что рынок будет развиваться. Сейчас проблема в том, что все банки, интернет-магазины пытаются охватить все. Поскольку рынок очень маленький, никто не хочет сотрудничать, все жадничают на свои услуги. В конце концов, нам приходится строить инфраструктуру своими руками. Платежная система „Мобильник“ сейчас занимается всем, начиная складированием и заканчивая доставкой и несением гарантий по товарам. Поэтому, чем больше к нам будет заходить новых сервисов, интернет-магазинов, тем лучше будет развиваться электронная коммерция», — подытожил Адилет Ботаев.