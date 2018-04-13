MoneyDay 2018: банки уйдут на второй план

Ключевыми точками для клиентов станут финтех-компании, считают участники конференции.

12 апреля в Алматы прошла конференция MoneyDay, которая, по замыслу организаторов, должна стать площадкой для обсуждения тенденций и возможностей применения современных цифровых технологий в финансовом секторе. На мероприятии обсуждались перспективы для банковского сектора и финансовых организаций, открывающиеся с приходом новых технологий и подходов к бизнесу.

Организатором конференции выступила компания «Интервэйл Казахстан», которая поделилась любопытной новостью — с 2018 года из компании, предоставляющей моновендорный продукт, Интервэйл превращается в дистрибьютора комплекса ПО для банков. На MoneyDay выступили три белорусских партнера Интервэйл — SoftClub, «Системные технологии» и Qulix, которые представили свои продукты.

Одним из основных тезисов на конференции прозвучала мысль о том, что в дальнейшем роль банков отойдет на второй план. Клиенту будет не важно, где у него имеется счет, он будет контактировать лишь с финтех-компаниями и различными маркетплейсами. В данном случае под маркетплейсами подразумевается витрина финансовых услуг. Такой подход к распространению банковских продуктов будет возможен, когда банки начнут реализовывать принцип Open API.

«Как обычный пользователь, я хотел бы, чтобы вне зависимости от того, в каком банке находятся мои деньги и какому банку принадлежит моя карточка, я мог пользоваться услугами банка через любой финтех-проект или сервис, который мне будет удобен. Именно это для меня Open API — когда появятся такие компании, которые дадут действительно удобный финансовый продукт, и я забуду о походах в банк», — отметил Константин Горожанкин, президент Ассоциации Казахстанского интернет-бизнеса и мобильной коммерции (АКИБ).

Банковский рынок сейчас находится на перипетии, и эта тема очень актуальна. Представители Альфа-Банка, например, рассказали, что банк уже начинает присматриваться к различным пилотным проектам по OpenAPI. Таким, как, например, выход банка в мессенджеры или предоставление стартапам определенного набора сервисов, таких, как запрос по наличию и оплата штрафов.

«Мы смотрим на это позитивно и готовы участвовать. До конца 2018 года мы действительно прорабатываем возможность реализации проекта для определенных партнеров», — отмечают в Альфа-Банке.

По сути, Open API — это «открытие» банком своей платформы для того, чтобы финтех-компании могли использовать его сервисы для предоставления услуг конечным потребителям финансовых услуг. Здесь важен опыт Европы, где вступила в силу новая директива PSD2 (Payment Services Directive 2015/2366, PSD2), обязывающая банки открывать свои API, в том числе и платежные, для тех сервис-провайдеров, которые прошли верификацию и получили лицензию у регулятора. Идея PSD2 состоит в допуске на финансовый рынок новых участников, которые смогут дать новые сервисы клиенту.

Для казахстанских компаний и банков реализация OpenAPI упирается в два принципиальных момента. В первую очередь, свое слово должен сказать регулятор, разрешив вынести платежные банковские сервисы в API.

Позиция регулятора в этом вопросе вполне позитивная. Более того, OpenAPI рассматривается для внедрения в рамках программы «Цифровой Казахстан». Уже сейчас идет формирование рабочей группы, а в конце апреля планируется провести первую встречу по этому вопросу.

«Во все банки мы направили письма о том, что этот проект инициирован, что мы хотим вести активный диалог. Мы готовы организовать встречу на площадке АФК, чтобы рассмотреть уже существующие проекты. Мы готовы обсудить ваши пожелания и то, что мы как регулятор готовы предоставить», — отметили представители Нацбанка, присутствующие в зале.

Второй важный момент в вопросе OpenAPI — безопасность и сохранность данных. Здесь эксперты снова ссылаются на европейский опыт — общий регламент ЕС по защите персональных данных, который вступает в силу в мае этого года. На конференции PROFIT Security Day 2017 представители Microsoft подробно рассказали о новшествах и требованиях GDPR. Здесь стоит упомянуть, что распространяется GDPR на все компании, по всему миру, которые, так или иначе, работают с данными граждан ЕС. Специалисты уже говорят о том, что GDPR станет моделью для локальных законодательств тех стран, которые стремятся использовать лучшие практики защиты данных. И казахстанскому бизнесу, финансовым организациям придется пересмотреть свои подходы к защите данных. Особенно теперь, когда идет речь о реализации проектов OpenAPI. Кстати, специалисты по ИБ уже довольно давно говорят о смене вектора кибератак — хакеры все больше нацелены на получение финансовой выгоды, а значит — банки и платежные инструменты у них на особом счету.

Однако OpenAPI — это вопрос будущего, пусть и ближайшего. А как сейчас выглядит казахстанский рынок электронной коммерции? Что происходит с банковскими продуктами? Тут все неоднозначно.

С одной стороны, на нашем рынке есть несколько проектов, которые оказались весьма интересны для соседних рынков. Зарубежные гости конференции отметили Kaspi Магазин с кейсом Kaspi Жұма. В день акции Kaspi Bank выдал в рассрочку 250 тысяч товаров на 20 млрд тенге. За время акции ссудный портфель банка вырос на 2%. В итоге, в 2017 году Kaspi Магазин забрал на себя 60% рынка бытовой техники в Казахстане (по данным Константина Горожанкина). Вторым интересным для отрасли проектом стала совместная работа Beeline и Альфа-Банка по выпуску платежной карты.

«Kaspi.kz — как казахстанский Amazon, — отмечает Константин Горожанкин. — Это хорошо для Kaspi, но плохо для рынка. По сути, рынок бытовой техники у нас умирает. И он буквально просит другие банки запустить подобные продукты и сделать конкуренцию для Kaspi, потому что Kaspi начинает „выкручивать руки“ и увеличивать ставку этим магазинам. Для интернет-коммерции будет выгодно, если таких магазинов как Kaspi будет несколько».

С другой стороны, согласно обзору банковского рынка и рынка e-commerce, представленному главой АКИБ, казахстанские банки даже интернет-оплату по своим платежным картам еще недостаточно отработали, не говоря уже о каких-то прорывных проектах. В 2017 году число успешных интернет-тразакций по картам у 11 из 27 казахстанских банков не превысило 80%. В среднем по рынку РК показатель успешных транзакций составляет 80-90%.

«Получается, интернет-магазины тратят много усилий, чтобы привести клиентов на свои сайты и побудить к покупке, но все эти усилия сводятся на „нет“ из-за отказов в оплате по картам», — говорит Константин.

Если говорить о реальном использовании платежных карт в Казахстане, то исходя из данных одного из игроков рынка e-commerce оборот в 2 млрд тг за 2017 год по картам показал, что на первом месте находятся карты Qazkom (38,6%), на втором, с двукратным отставанием — Народного банка Казахстана (13,5%). Затем, так же с двукратным отставанием — карты Банка Астаны (7,1%), Сбербанка (6,8%) и Kaspi Bank (6,4%). При этом карты иностранных банков занимают 3,2%.

Именно поэтому, хотя об открытии карт казахстанских банков для интернет-транзакций и говорилось уже не раз, этот пункт до сих пор фигурирует в числе инициатив АКИБ.