Даурен Абаев: Мы не заинтересованы, чтобы Telegram был заблокирован

Руководство мессенджера предпринимает «шаги навстречу».

Министерство информации и коммуникаций не заинтересовано в блокировке набирающего популярность мессенджера Telegram. Об этом заявил его глава Даурен Абаев, передает Tengrinews.kz.

«Министерство информации и коммуникаций обязано предпринять все необходимые меры для исполнения решения суда. В этой связи соответствующие уведомления, в том числе и администрации Telegram, были направлены. Работа в этом направлении ведется, мы не заинтересованы в том, чтобы такой набирающий популярность мессенджер, как Telegram, был заблокирован в Казахстане», — сказал Даурен Абаев.

Он отметил, что настроен оптимистично. Напомним, ранее сообщалось, что в Казахстане работа Telegram может быть приостановлена в том случае, если администрация ресурса не исполнит решение суда об удалении материалов запрещенного движения ДВК.