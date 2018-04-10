Казахстанские студенты удивили российских ученых из Сколково

Столичные студенты разработали проект, который автоматически обрабатывает данные маршрутов движения автобусов и остановки.

Трое студентов из Евразийского университета имени Л. Гумилева стали победителями хакатона и побывали в Сколково, где они презентовали проект MyStopBus «Astana LRT», который автоматизирует разработку карты автобусных остановок и маршрутов, передает Sputnik.

«Мы получаем открытые данные Астаны, получаем координаты общественного транспорта, их маршруты, остановки, названия. Вся информация обрабатывается автоматически, и на выходе рисует схему. Если раньше процесс создания одной карты занимал полтора часа у дизайнера, то сейчас будет делаться меньше чем за 10 секунд на компьютере», — говорит один из разработчиков проекта Махмуд Галы.

Проект выбран из десятка других работ, представленных на Аstana Innovatoins Challenge 2018, направленных на реализацию концепции «умного города». Создатели проекта получили специальный грант акима Астаны: возможность стажировки в московском инновационном центре Сколково. Там они прошли краткосрочное обучение и получили возможность экспертной оценки проекта.

«Разработка на самом деле интересная. С ней мы ознакомим администрацию городов РФ. И в том случае, если это им будет интересно, проект может быть внедрен. Работа прикладная, и решение задачи оригинальное», — прокомментировал руководитель департамента регионального развития фонда Сколково Александр Окунев.

Стартап-марафоны, направленные на создание инновационных социальных проектов, вызвали большую заинтересованность среди разработчиков. Инициатором и организатором выступает акимат Астаны и АО «Астана Innovations».