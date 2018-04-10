В Павлодарской области «цифровизировали» таможню

Новая информационная система предоставляется пользователям бесплатно.

С первого апреля по всему Казахстану, в том числе и в Павлодарской области, по всем таможенным процедурам заработала автоматизированная система «АСТАНА-1». Как сообщили в региональном департаменте государственных доходов, система значительно экономит время на обработку и выпуск деклараций — до одной минуты по «зеленому» коридору, передает Zakon.kz.

Раньше на экспортные процедуры уходило не менее часа. Причем участники внешнеэкономической деятельности вынуждены были лично заполнять документы на таможне.

«Сейчас же заполнить декларацию можно не выходя из офиса участника ВЭД. Для этого ему достаточно иметь лишь доступ к интернету, — говорит руководитель управления таможенного контроля ДГД по Павлодарской области Тлектес Тусетаев. — С первого апреля 2018 года посредством системы „АСТАНА-1“ оформлено 734 декларации, из них 98,5% составляет автоматический выпуск таможенных деклараций».

Новая информационная система предоставляется пользователям бесплатно. Удобен электронный обмен информацией между участником ВЭД и таможенными органами. В отличие от ранее действующей программы новый формат практически исключает прямой контакт между участником внешнеэкономической деятельности и специалистом таможенного оформления, а значит — минимизируются коррупционные риски. Также внедрен принцип «единого окна», когда в системе проходит не только таможенный, но и все другие виды государственного контроля.