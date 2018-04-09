Госуслуги Узбекистана будут доступны с мобильного телефона

На совещании под председательством Шавката Мирзиёева обсудили развитие госуслуг.

До мая 2018 года будет завершено внедрение информационного комплекса «Лицензия», позволяющего выдавать разрешения и лицензии в электронном виде. Это позволит избежать чрезмерной централизации, которая препятствует развитию предпринимательской деятельности. Даны поручения по резкому сокращению и упрощению лицензионных и разрешительных процедур, передает CA-NEWS.

В Узбекистане планируется внедрение электронного порядка ведения кадастровой документации недвижимости, а также наладить выдачу кадастровых свидетельств в виде выписки из электронного реестра. Соответствующие поручения даны комитету «Ергеодезкадастр» и Мининфокому.

Кроме того, предстоит укрепление материально-технической базы и внедрение современных технологий в деятельности центров государственных услуг при Народных приемных. Будут разработаны типовые проекты и на их основе построены здания центров государственных услуг. Завершится налаживание электронной информационной системы, которая позволит наладить межведомственный обмен информацией. Во всех центрах внедрят систему электронной очереди, появятся приложения, позволяющие пользоваться государственными услугами при помощи мобильных телефонов.