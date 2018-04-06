Конкурс, организованный Satbayev University и поддержанный Lenovo и «Лабораторией Касперского», впервые состоялся в Казахстане.

Победители были определены в 10 номинациях из 84 работ, присланных на конкурс.

В номинации Best 3D-Animation — конкурсе трехмерных роликов — первое место присуждено Артуру Искакову, второе — Чингизу Адильхану, а третье — Арсену Жаньярову. Победитель в номинации комментирует свою победу: «Мой ролик — это минутная сцена из готовящегося полуторачасового фильма, над которым я работаю уже два года. И я намерен этот фильм доделать, независимо от того будут спонсоры или нет».

В номинации Best Superhero 2D-Art первое место досталось Айбеку Сеиткасымову, второе — Диазу Копееву, а третье — Арай Карымсаковой.

Среди проектов Best Concept Project лучшим оказался Елеман Амантаев, второе место у Валерии Погудиной, а третье — у Ойлаш Аймуратовой. Елеман Амантаев рассказывает: «Я проектировал оранжерею. Похожий аналог построен в Сингапуре. Однако вдохновлялся я, в первую очередь, прошедшим в Казахстане EXPO-2017, где было много стендов, посвященных „зеленому“ строительству. Хочу и дальше работать в этом направлении и создавать для нашей страны экологически-чистые проекты».

В качестве призов победителям — высокопроизводительный ноутбук Lenovo ThinkPad P51, ультратонкий легкий портативный ноутбук Lenovo IdeaPad 710s и планшет LenovoTap 4 Plus 10. Кроме того, победители получили доступ к мини рендер-ферме на 6 месяцев.