В Казахстане не исключается блокировка Telegram

Министерство информации и коммуникаций отправило официальное уведомительное письмо администрации мессенджера и заявляет о блокировке в случае отсутствия реакции.

В министерстве информации и коммуникаций рассматривают возможность введения ограничений либо полной блокировки мессенджера Telegram на территории Казахстана. Об этом сообщается в блоге главы ведомства Даурена Абаева, передает Today.kz.

«Министерством в целях оперативного реагирования в адрес мессенджера Telegram направлено официальное уведомительное письмо о выполнении судебного решения и принятии мер по удалению либо ограничению доступа для пользователей с территории Республики Казахстан к материалам незарегистрированного движения ДВК. На сегодня уведомительное письмо находится на стадии рассмотрения у администрации мессенджера. В случае невыполнения судебного решения министерством в соответствии с действующим законодательством РК могут быть приняты меры по ограничению распространения мессенджера на территории республики, вплоть до его полной блокировки», — заявил Даурен Абаев.

Вместе с тем, отметим, что ранее МИК РК сообщало о проведении технических работ «по удалению противоправных материалов», чем и объясняло сбои в работе социальных сетей и мессенджеров, в частности, как раз Telegram. Напомним — 20 марта 2018 года Есильский районный суд Астаны признал ДВК под руководством Мухтара Аблязова экстремистской организацией. В генпрокуратуре настоятельно рекомендовали казахстанцам отписаться от всех аккаунтов оппозиционного движения.