Регионы будут переходить на безбумажное ведение первичной медицинской документации ежеквартально

Елжан Биртанов рассказал о работах, намеченных в рамках цифровизации системы здравоохранения.

На заседании правительства РК под председательством премьер-министра Бакытжана Сагинтаева министр здравоохранения Елжан Биртанов доложил о ходе цифровизации системы здравоохранения. Глава государства в послании «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» поставил задачу по повышению доступности и эффективности медицинской помощи через интеграцию информационных систем, использование мобильных цифровых приложений, внедрение электронных паспортов здоровья и переход на «безбумажные» больницы, передает Primeminister.kz.

«Для полноценной реализации всех намеченных проектов в рамках цифровизации системы здравоохранения необходимо обеспечить их в первую очередь IT-инфраструктурой. К настоящему моменту, из 6283 объектов здравоохранения к сети интернет подключено 3050 или 51%. Из 97784 рабочих мест врачей и среднего медицинского персонала компьютерной техникой обеспечены 82149 или 84,9%», — сказал Елжан Биртанов.

Из 757 организаций здравоохранения медицинскими информационными системами охвачено 619 или 85,4%. В настоящее время доступ к сети интернет имеют все 100% организаций здравоохранения до уровня районного центра, это количество организаций охватывает медицинской помощью 85% населения страны.

Акиматами областей и Астаны до конца текущего года планируется на 100% обеспечить компьютерной техникой рабочие места врачей и среднего медицинского персонала до уровня городов и районных центров, а до 2021 года поэтапно покрыть всю потребность в компьютерной технике фельдшерско-акушерских и медицинских пунктов и врачебных амбулаторий.

Биртанов отметил, что с января 2018 года начато поэтапное внедрение безбумажного ведения медицинской документации. Ежеквартально по 4 региона будут поэтапно переходить на безбумажное ведение первичной медицинской документации:

— с января 2018 года Акмолинская, Карагандинская, Костанайская, Западно-Казахстанская области

— с апреля 2018 года Алматинская, Мангыстауская, Павлодарская, Южно-Казахстанская области

— с июня 2018 года Атырауская, Жамбылская, Кызылординская, Северо-Казахстанская области

— с октября 2018 года Актюбинская, Восточно-Казахстанская области и города Астана и Алматы.

Напомним — 19 октября Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.