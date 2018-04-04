Утверждены правила регистрации и распределения доменных имен в Казнете

Для регистрации доменного имени предоставляется заявка регистратору с достоверной и полной информацией в электронном или бумажном виде.

Приказом министра оборонной и аэрокосмической промышленности РК от 13 марта 2018 года утверждены правила регистрации, пользования и распределения доменных имен в пространстве казахстанского сегмента интернета, сообщает Zakon.kz.

Для регистрации доменного имени предоставляется заявка регистратору с достоверной и полной информацией в электронном или бумажном виде. Все заявки рассматриваются в порядке их поступления к регистратору, в соответствии с зафиксированным временем их направления.

Регистратор в течение трех рабочих дней с момента получения заявки проверяет достоверность и полноту информации, указанную в заявке, включая информацию о местонахождении серверного оборудования в пространстве казахстанского сегмента интернета, на котором будет использоваться доменное имя; доступность для регистрации запрашиваемого доменного имени к моменту подачи заявки; соответствия запрашиваемого доменного имени стандартам интернет (RFC-1032, RFC-1034, RFC-1035, RFC-1122, RFC-1133, RFC-1591); отсутствие запрашиваемого доменного имени в перечне зарезервированных доменных имен; отсутствие вступившего в законную силу решения суда о запрете на использование регистрируемого доменного имени; отсутствие в содержании запрашиваемого доменного имени информации, запрещенной законами РК.

В случае несоответствия запрашиваемого доменного имени одному или нескольким условиям регистратор возвращает заявку. В случае соответствия запрашиваемого доменного имени всем указанным условиям регистратор заключает с регистрантом соглашение о регистрации доменного имени и вносит информацию о зарегистрированном доменном имени в реестр. Доменные имена считаются зарегистрированными с момента внесения в реестр информации о них.

Регистрант информирует регистратора обо всех изменениях сведений о физическом или юридическом лице, указанных в соглашении, не позднее 10 рабочих дней с момента таких изменений. Регистратор, получив уведомление об изменении сведений, в течение трех рабочих дней вносит изменения в реестр.

В случае намерения регистранта передать доменное имя в пользование другому лицу он уведомляет регистратора о передаче прав на используемое доменное имя с указанием сведений о лице, которому предполагается передача прав на использование доменного имени. Не менее чем за 20 рабочих дней до истечения срока соглашения регистратор направляет соответствующее уведомление регистранту.

В случае отказа от дальнейшего использования доменного имени регистрант направляет уведомление регистратору о предполагаемом сроке прекращении действия соглашения, не позднее даты окончания срока действия соглашения. Регистратор в течение трех рабочих дней с даты прекращения использования, указанной в представленном уведомлении, производит удаление доменного имени из реестра и уведомляет регистранта о прекращении действия соглашения.

Регистратура обеспечивает функционирование реестра, с возможностью внесения изменений регистраторами доменных имен в пространстве казахстанского сегмента интернета, делегирование доменных имен и предоставление всех текущих сведений о зарегистрированных доменных именах через WHOIS-сервер.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после даты его первого официального опубликования (2 апреля).