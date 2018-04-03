Ассоциация развития блокчейн назвала предложения Нацбанка по блокчейн-регулированию самыми консервативными в мире

Утверждается, что предлагаемый регулятором запрет негативно повлияет на развитие технологий в Казахстане.

Национальная ассоциация развития блокчейн и криптотехнологий выразила озабоченность заявлением Национального Банка в отношении запрета на майнинг или ограничения использования криптовалют в Казахстане. Предлагаемые регулятором меры назвали излишне консервативными и идущими вразрез с мировой практикой, передает Tengrinews.

«Следует с крайней осторожностью подходить с запретами к вопросам, касающимся передовых сфер развития технологий. Такой подход может навредить инвестиционной привлекательности страны, не говоря уже о риске оттока капитала в те страны, где к блокчейн и криптотехнологиям отношение более мудрое», — заявил Алан Дорджиев, президент Национальной ассоциации развития блокчейн и криптотехнологий в РК.

По его мнению, кроме снижения инвестиционной привлекательности, предлагаемый регулятором запрет негативно повлияет на развитие технологий в Казахстане: «Сложно представить, как предлагаемые Нацбанком меры регулирования соотносятся с прямым поручением Главы государства о внедрении блокчейн и криптотехнологий в налоговой сфере и в целом с цифровизацией. Ведь выполнение программы „Цифровой Казахстан“ подразумевает использование блокчейн-технологий во множестве сфер экономики».