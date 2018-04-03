В Узбекистане разрешили допрашивать свидетелей в формате видеоконференции

Сенат Узбекистана одобрил поправки в законодательство.

Сенат Узбекистана на пленарном заседании одобрил поправки в законодательство, позволяющие допрашивать свидетелей по уголовному делу в режиме видеоконференции, сообщает Sputnik.

«Законом вносятся изменения и дополнения в уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан, предусматривающие возможность проведения открытого разбирательства дел по инициативе суда или по ходатайству участников уголовного процесса с использованием аудио- и видеозаписи, а также в режиме видеоконференцсвязи», — сказал представитель сената.

Поправки в УПК также предоставляют право публикаций на официальном веб-сайте суда решений, вступивших в законную силу, с согласия участников уголовного процесса. Исключение составят судебные решения по делам, рассмотренным в закрытом режиме. Закон о поправках направлен на подпись президенту Узбекистана.