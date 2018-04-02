На конференции Reimagine 2018 в Астане госорганы и бизнес обсудят «Цифровой Казахстан»

Как вовремя распознать преимущества новых идей и реализовать новые бизнес возможности, опережая конкурентов?

Мы живем в мире, в котором технологии, приложения и данные движут цифровую трансформацию, преобразовывая рынки и меняя то, как мы живем и работаем. Hewlett Packard Enterprise приглашает вас узнать, как вовремя распознать преимущества новых идей и реализовать новые бизнес возможности, опережая конкурентов. Не упустите возможность ускорить трансформацию своего бизнеса. Присоединяйтесь к конференции Reimagine 2018 для того, чтобы своими глазами увидеть, как сделать гибридные ИТ простыми, продвигать инновации с помощью Intelligent Edge и реализовывать комплексные проекты с сервисами от HPE Pointnext.

На конференции Reimagine 2018 представители НРЕ, партнеры и клиенты обсудят сотрудничество бизнеса и государства в реализации программы «Цифровой Казахстан».

В рамках Reimagine 2018 вы сможете:

— Обсудить важность и преимущества цифровизации корпоративного и государственного секторов.

— Узнать еще больше о передовых технологиях обработки и хранения данных, ведения бизнес процессов, улучшения аналитики.

— Реализовать новые бизнес возможности и узнать, как воспользоваться преимуществами новых индустриальных трендов.

— Посетить демо-стенды, где будут представлены гиперконвергентные и облачные решения, решения по High-Performance Computing, Aruba, PointNext, СХД.

— Пообщаться с экспертами компании НРЕ и партнерами конференции.

Предварительная программа, подробности конференции и регистрация доступны на официальном сайте Reimagine 2018.