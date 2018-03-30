Прямой эфир: PROFIT Cloud Day 2018

Прямая видеотрансляция с конференции по облачным технологиям для бизнеса — PROFIT Cloud Day 2018 в Алматы.

В Алматы начала работу третья ежегодная конференция PROFIT Cloud Day. В программе мероприятия — самые актуальные вопросы использования облачных технологий для бизнеса. Мы расскажем обо всех плюсах и минусах облачных технологий, обсудим частные и публичные облака, а также аспекты безопасности, развенчаем мифы и на реальных примерах покажем все преимущества облаков.

Если вы по каким-либо причинам не смогли присутствовать на конференции лично, присоединяйтесь к онлайн-трансляции: