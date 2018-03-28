Система электронных паспортов здоровья будет внедрена в Казахстане до конца 2018 года.

Генеральный директор республиканского центра электронного здравоохранения РК Олжас Абишев в ходе семинара в Астане рассказал о сложностях внедрения электронных паспортов здоровья и оцифровки старых записей из историй болезней пациентов, передает Today.kz.

Суть системы в том, что все данные из историй болезней казахстанцев, включая результаты анализов, назначения и показатели, будут храниться в электронном формате на серверах минздрава. В любой момент по ИИН и электронной цифровой подписи пациент сможет получить к ним доступ и передать сведения лечащему врачу. По задумке министерства, это позволит доктору иметь исчерпывающую информацию о состоянии здоровья пациента и, как следствие, назначить ему оптимальное лечение. Однако разработчики столкнулись с проблемой оцифровки данных, записанных на бумаге.

«Мы хотим сделать два этапа. Например, с этого года запустить запись в цифровом формате случаев пациентов, которые будут обращаться сейчас. На втором этапе хотим сделать оцифровку старых данных. Но мы не можем сказать, что записи будут оцифрованы на 100%, потому что-либо качество бумаги уже не позволяет, либо почерк сложно разобрать. Я думаю, что до конца года мы решим эту проблему. Снимки еще можно будет оцифровать, а вот назначения — проблематично. Мы думаем, как это сделать без потери данных», — рассказал Олжас Абишев.

Глава центра электронного здравоохранения озвучил еще одну трудность при переходе системы здравоохранения в электронный формат. По его данным, многие сельские населенные пункты Казахстана все еще не оснащены компьютерами и интернетом. Обеспечить их доступом к сети планируют к 2020 году.

«Чтобы безбумажный режим заработал, необходимо решать вопросы обеспечения компьютерной техникой, доступа к сети интернет и внедрения медицинских систем. Если с последним есть четкое понимание, что до конца года некоторые регионы закупят оборудование и оснастят медицинские организации, то доступ к интернету в отдаленных селах обеспечить сложно. Мы совместно с „Казахтелеком“ решаем этот вопрос. У нас есть план работ до 2020 года по обеспечению их доступом к сети интернет», — сказал Олжас Абишев.

Также он отметил, что некоторым районам физически нет возможности обеспечить доступ к интернету. Например в селах, где население меньше 5000 человек, интернет не проводится: «Сейчас интернета нет в районах ЮКО, СКО, ВКО. Однако мы ведем детализированный расчет насчет того, в какие регионы можно поэтапно внедрять интернет».

Напомним — 19 октября Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.