Доходы от услуг связи в Казахстане в январе-феврале 2018 года

Телекоммуникационная отрасль продолжает оставаться на позитивной территории — рост за первые два месяца текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2017-го составил почти 5,6%.

Февраль 2018-го

Предприятиями связи Казахстана оказано телекоммуникационных услуг на сумму 58,4 млрд тенге против 54,6 млрд тенге, которые отрасль сгенерировала в феврале 2017-го — рост составил 7%. Рассмотрим компоненты рынка. Выручка от услуг междугородной и международной телефонной связи в феврале 2018 года составила 2,1 млрд тенге, что на 8,1% меньше объема февраля 2017-го. Снижаются объемы и в секторе местной телефонной связи — объем рынка в феврале 2018-го составил 3,35 млрд тенге (на 5,2% меньше объема февраля 2017-го). От услуг интернета операторы выручили 19,34 млрд тенге (на 6,5% больше объема февраля 2017-го); от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник — 2,89 млрд тенге (на 8,1% больше объема февраля 2017-го); от услуг мобильной связи — 17,34 млрд тенге — здесь рост составил 3,7%; от прочих телекоммуникационных услуг — 10,8 млрд тенге (на 16,7% больше объема февраля 2017-го).

Январь–февраль 2018-го

Доходы от услуг междугородной и международной телефонной связи в январе–феврале 2018 года составили 4,37 млрд тенге, что на 11% меньше объема января-февраля 2017 года; от услуг местной телефонной связи — 6,71 млрд тенге (на 5,8% меньше); от услуг по передаче данных — 5,35 млрд тенге (на 26% больше); от интернета — 39,1 млрд тенге (на 6,2% больше); от услуг по распространению программ — 5,78 млрд тенге (на 9,3% больше); от услуг мобильной связи — 35,7 млрд тенге (на 2% больше); от прочих телекоммуникационных услуг — 21,4 млрд тенге (на 14% больше). В целом, рынок вырос на 5,6%.

Наибольшие доли в общем объеме услуг связи в январе–феврале 2018 года приходятся на интернет (33,02%) и мобильную связь (30,16%). На прочие телекоммуникационные услуги приходится 18,07%. Таким образом, «большая тройка» концентрирует в себе 81,25% всего рынка телекоммуникаций республики.

Уровень проникновения телеком-сервисов

По итогам февраля 2018 года, число фиксированных телефонных линий составило 3607,5 тысяч единиц (3637,9 тысяч единиц — в январе 2018-го, снижение на 0,8%); абонентов сотовой связи — 26561 тысяч единиц (в январе — 26667 тысяч единиц — практически без изменений); абонентов фиксированного интернета — 2649,3 тысяч единиц (2626,3 тысяч единиц в январе, увеличение почти на 0,8%). Как видно, плотность проникновения SIM-карт в Казахстане по итогам февраля 2018-го составила почти 146% (население Казахстана — 18,2 млн человек). Разумеется, среди экономически-активного населения этот процент будет почти вдвое выше — более 290%.