Актюбинцы смогут получить результаты анализов через мобильное приложение

К электронному формату работы в регионе готовы 72% медучреждения.

В Актюбинской области электронную систему «Камкор» внедрили в 7 государственных поликлиниках Актобе и трех районах области. Система позволяет пациентам отказаться от бумажных амбулаторных карт. Подробно о переходе к электронной системе медицинских учреждений рассказал руководитель управления здравоохранения Асет Калиев, сообщает Zakon.kz.

«К электронному формату работы в регионе готовы 72% медучреждения. До 100% показателя по цифровизации дойдем в течение месяца. Разработаны мобильные приложения, где можно записаться на прием к врачу либо сделать вызов на дом. Также можно получить свои анализы через приложение и не нужно за результатами вновь идти в поликлинику», — сообщил Асет Калиев.

Также в мобильном приложении будет действовать графа «личный кабинет», где можно задать вопросы лечащему врачу.

Напомним — 19 октября Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.