Доля внедрения цифровизации в медицинских организациях РК составляет 76,4%

Бакытжан Сагинтаев провел совещание по вопросам развития электронного здравоохранения.

15 марта премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев провел совещание по развитию электронного здравоохранения в рамках реализации программы цифровизации. В ходе совещания обсуждались вопросы внедрения системы электронного здравоохранения по четырем сегментам: оздоровление и профилактика, раннее выявление болезней, оказание медицинской помощи, управление заболеваниями и реабилитация, передает Primeminister.kz.

Развитие цифрового здравоохранения будет пациенто-ориентированным и позволит обеспечить переход к безбумажному ведению медицинских данных и медицинских документов, принятию врачами оперативных клинических решений через электронный доступ врача к актуальным данным о пациенте, сократится время приема у врача на 50-60% и время получения результатов исследования в два раза.

На сегодняшний день доля внедрения цифровизации в организациях здравоохранения составляет 76,4%. К 1 января 2019 года планируется доведение этого показателя до 100%. Оснащение врачей и среднего медицинского персонала компьютерной техникой составляет 82,8%. К концу 2021 года планируется доведение показателя до 100%. Интернет-доступ имеют 51,0% организаций здравоохранения. К концу 2021 года так же планируется доведение показателя до 100%.

Напомним — 19 октября в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.