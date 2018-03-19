Бакытжан Сагинтаев провел совещание по вопросам развития электронного образования

На сегодня из 7047 общеобразовательных школ по всей республике к высокоскоростному интернету подключено 4355 школ. Оснащенность колледжей составляет 90%, вузов — 100%.

16 марта премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев провел совещание по развитию электронного образования в рамках реализации программы цифровизации. В ходе совещания обсуждались вопросы внедрения системы электронного образования на всех этапах процесса обучения, начиная с дошкольных учреждений до высших учебных заведений страны, передает Primeminister.kz.

В настоящее время в 13 городах и одной области внедряется система по постановке на очередь и выдаче направлений в детские сады посредством электронного обращения. В среднем образовании в рамках государственно-частного партнерства начинает функционировать система электронных журналов и дневников. В профессиональном и высшем образовании внедряется многоуровневая информационная «Единая система управления высшим образованием». Интеграцию национальной образовательной базы данных с информационными системами государственных органов планируется провести до 01.09.2018.

Цифровизация системы позволит создать единую электронную базу данных ребенка по индивидуальному идентификационному номеру. В последующем передвижение по уровням образования (детские сады, школы, колледжи, вузы) будет осуществляться в электронном виде без необходимости сбора дополнительных документов и справок на каждом этапе получения образования.