Beeline и КазТрансГаз начнут внедрять «умные» счетчики

Их работа основана на технологии передачи данных NarrowBand Internet of Things.

16 марта в Астане Beeline и КазТрансГаз подписали меморандум о внедрении «умных» газовых счетчиков, работающих на концепции Интернета вещей. Инновационные газовые счетчики для дистанционного сбора показаний появятся в Костанае. Летом 2018 года начнется установка приборов в частных домах. На первом этапе планируется подключить 100 объектов. Проект является одной из активностей обеих компаний в рамках поддержки программы «Цифровой Казахстан».

«Beeline всегда следует интересам потребителей. Больше не нужно будет ждать прихода контролеров и пускать незнакомых людей в дом. Проще будет и отслеживать начисления и расходы, ведь они фиксируются электронной системой, которая исключает человеческий фактор. И конечно главный аспект — безопасность. В случае возникновения аварийной ситуации датчик зафиксирует изменения и оперативно передаст данные управляющей компании», — комментирует Рауан Кабдрахимов, директор по корпоративным продажам Beeline Казахстан.

Работа «умных» счетчиков основана на технологии передачи данных NB-IoT (NarrowBand Internet of Things). Для трансляции сигнала NB-IoT использует сети сотовой связи. За счет новых особенностей этой радиотехнологии достигается низкое энергопотребление конечных устройств (счетчиков, датчиков), которое позволяет продлить срок службы аккумулятора приборов до 10 лет. Технология также поддерживает высокую степень безопасности соединения между устройствами и базовой станцией. Данный стандарт лицензируемый и защищенный в отличие от аналогичных технологий, которые работают в нелицензируемом спектре частот.

«Теперь в городах, где будут установлены приборы с дистанционным снятием показаний, контролерам не нужно будет ходить по домовладениям. Ведь не только граждане становились жертвами мошенников, которые выдавали себя за газовщиков, но и наши контролеры нередко подвергались опасности. Разумное потребление газа с высокоточными приборами замера выгодно и гражданам, и государству. Это — экономия средств, сведение к минимуму вероятных утечек, и самое главное, совершенствование сервиса по предоставлению подачи газа», — отметил генеральный директор АО «КазТрансГаз» Рустам Сулейманов.