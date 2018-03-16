Ставка на 5G: Huawei предложил экосистему решений для сетей следующего поколения

На Mobile World Congress 2018 в Барселоне компания сделала ряд громких анонсов.

Среди них — первое в мире коммерческое терминальное устройство, поддерживающее всемирно признанный телекоммуникационный стандарт 3GPP для 5G.

Mobile World Congress традиционно проходит в последние дни февраля в Барселоне. Это крупнейшее событие в мире мобильной индустрии и телекоммуникационной отрасли собирает более 100 тысяч участников из более, чем 200 стран мира. На сей раз мероприятие прошло под флагом ключевой идеи — «Создание лучшего будущего». Этот несколько оторванный от реальности лозунг при более глубоком рассмотрении декларирует необходимость объединения усилий ИТ-гигантов, драйверов отрасли в части разработки решений и идей для воплощения этой идеи в жизнь. Нужно полагать, что 5G как раз и находится в списке этих драйверов. Прежде чем мы углубимся в мир 5G, несколько слов о громких и фундаментальных анонсах Huawei, без которых продолжать разговор про экосистему 5G было бы не совсем корректно, да и бессмысленно. Во-первых, это первый в мире коммерческий чипсет 3GPP 5G (Balong), позволяющий передавать данные в сетях со скоростью до 2,3 Gbps.

Второй анонс — это Huawei 5G (CPE) — первое в мире коммерческое терминальное устройство, как и в случае с чипом, поддерживающее всемирно признанный телекоммуникационный стандарт 3GPP 5G, позволяющее работать на скоростях до 2 Gbps. Huawei начала исследования в области 5G еще в 2009 году. Спустя 9 лет — в 2018 году — в компании говорят о том, что важнейшее решение 5G — E2E (решение для сетевого сегментирования E2E обеспечивает цифровую трансформацию сетей в сетях 5G) уже находится на этапе коммерциализации. E2E способствует гибкому разделению физической сети на многочисленные виртуализированные сетевые сегменты для адаптации к потребностям различных отраслевых сервисов — от M2M и IoT (Internet of things, Интернет вещей) до самоуправляемых транспортных средств. Это важное замечание, чуть позже мы подробнее поговорим о парадигме сетей 5G. А она кардинально отличается от того, что мы видим в сетях 4G/LTE.

Кстати, Huawei видит себя в этом процессе не как поставщик фрагментированных решений, а как разработчик глобальной экосистемы, о которой выше уже упоминалось. Тут эволюция вполне логичная — инновации-чипсет-сеть-устройства. Судя по всему, компания уже присутствует в завершающей эволюционной стадии — на уровне создания конечных устройств. Здесь пример коммерческого чипсета и коммерческого терминального устройства лишь доказывает это предположение.

Голос? Забудьте, 5G — это сеть машин

Как бы тревожно это ни звучало, но 5G — это сеть машин, которые будут объединены в рамках популярной концепции IoT. По словам Александра Сербина, директора по развитию бизнеса «Хуавей Украина», который ответил на вопросы Profit.kz, в компании выбрали две основные частоты для первичного запуска 5G — 3,5 GHz и миллиметровые волны — 28 GHz. «Все мы знаем, что, чем выше частота, тем больше информации можно передать, но на меньшее расстояние. Из этого вытекает проблема — для того, чтобы обеспечить сопоставимое 3G/4G/LTE покрытие в 5G, требуется построить в 3-5 раз больше базовых станций. То есть, экономически этот кейс „взлетит“ не так скоро», — отмечает он, добавляя, что на долгие годы 4G/LTE останется базовой технологией для телекома. Ответ на эту коллизию мы уже дали выше — 5G следует понимать как «сеть машин». Подтверждает это и директор по развитию бизнеса «Хуавей Украина»: «По прогнозам GSMA (Groupe Speciale Mobile Association — глобальная отраслевая ассоциация телеком-операторов, основана в 1987 году) от 2/3 всех подсоединений в мобильных сетях до 2025 года — это LTE. Таким образом, она еще долгое время будет доминирующей технологией».

К этому необходимо добавить, что конечных устройств — то есть, смартфонов, поддерживающих 5G, в обозримом будущем пока тоже не предвидится, а замена парка телефонов 4G/LTE займет не один год, даже при условии наличия на рынке недорогих моделей, поддерживающих сети нового поколения. Именно поэтому применительно к 5G говорят, что это «история вовсе не про мобильную связь, а про индустрии». Александр Сербин считает, что есть три основных сценария использования 5G: «Первая — это очень высокая скорость передачи данных, второе — высокая плотность устройств на квадратный километр, третье — низкая задержка. Причем, 5G позволяет очень гибко настраивать сеть под возможности конкретной задачи — это очень хорошо именно для индустриальных задач». Таким образом, как мы понимаем, ни один из предложенных и реалистичных сценариев не вписывается в традиционную «бытовую» модель потребления, характерную для существующих сетей.

Реальные тесты в сетях 5G Huawei показали скорость передачи данных до 2 Gbps (3,5 GHz) на улице и до 450 Mbps (миллиметровые волны) в помещениях. Позже в Huawei объединили эти частоты, и в итоге была достигнута скорость до 20 Gbps, правда, на очень короткое расстояние — до 100 м.

Копья вокруг стандарта

В СМИ часто возникают противоречивые публикации о 5G. С одной стороны, утверждается, что 5G вот-вот зашагает по планете семимильными шагами (некоторые СМИ и вовсе «обещали» 5G в Казахстане уже в 2019 году), с другой — трезвомыслящие осторожно замечают, что «стандарт еще, мол, не принят, о какой экспансии может идти речь?». На самом деле ситуация такова: в декабре прошлого года вышел релиз стандарта, который описывает первую из трех компонент 5G — высокую скорость передачи данных. В середине 2018-го должен появиться второй релиз, который описывает низкую задержку (латентность) и высокую плотность устройств на квадратный километр. Почему последний параметр очень важен? «Это кейс для реализации IoT, это позволит подключать большое количество датчиков. У Huawei уже, кстати, имеются все компоненты для реализации подобных сценариев», — отвечает Александр Сербин. В этом списке — базовые станции, системы управления, фиксированные терминалы, транспортная сеть от терминала, у компании есть, разумеется, и ядро системы. Кстати, а как видят в Huawei в целом перспективы развития сетей на 10 лет? Первое — физические ощущения можно будет оцифровывать и передавать эти «ощущения» по сетям. Второе — все вещи будут соединены с сетью и будут более «разумными». При этом все данные будут обрабатываться в облаках, а сети станут исключительно программно-определяемыми (SDN).

Но вернемся к 5G и заметим, что в сетях нового поколения будет широко использоваться искусственный интеллект (AI). Давайте раскроем некоторые детали того, где будут использоваться базовые технологии, необходимые для функционирования AI в 5G. Первое — создание сетевого управления на основе послойного управления сетью, путем логического распределения сетевых ресурсов при формировании индивидуального слоя под запрошенный вид услуг для обеспечения гибкости работы оборудования в сетях нового поколения. Второе — Big Data. Роль Big Data заключается в получении информации и сборе данных для подготовки моделей. Модели AI базируются на использовании технологии глубоких нейронных сетей. Третье — технологии глубинного обучения (Deep Learning, часть машинного обучения и один из ведущих компонентов искусственного интеллекта).

На другой стороне провода

Несмотря на ошеломляющие возможности, которые несет 5G, в стане операторов заметно некоторое замешательство. Есть ощущение, что они не совсем понимают либо отказываются принять, что новый стандарт — это не просто какое-то улучшение скорости в сетях или возможность реализовывать какие-то новые сервисы — это новая бизнес-модель. Фактически, 5G несет в себе полную смену парадигмы — оператор перестает быть просто «трубой» для передачи данных, он него требуется много больше — разрабатывать новые индустрии и секторы в экономике, быть своего рода визионером. Как оказалось, даже в Европе к этому готовы далеко не все.

Впрочем, по другую сторону — в Японии — оператор Docomo не боится смелых экспериментов. Например, используя 5G для разработки систем дистанционного управления человекоподобными роботами, а как мы знаем, Страна восходящего солнца тут весьма преуспела. Использование 5G, по словам представителя оператора, позволяет добиться очень низкой латентности, что является ключевым моментом. Например, помимо дистанционного управления, это ключевой параметр для сервисов, которые используют виртуальную реальность (VR). Экспериментируют в Docomo и в области телемедицины, и в области самоуправляемых транспортных средств, и в области Big Data и т. д. И, конечно, не прошли в Docomo мимо IoT, реализуя проект с Komatsu — производителем тяжелого строительного и горного оборудования. Впрочем, Docomo — это, скорее, исключение из правил. В целом, я бы повторил, что у операторов не так много кейсов, их еще только предстоит создать. А это значит, что они в большинстве случаев возьмут за основу выжидательную стратегию, тем более, что, по словам Александра Сербина, 4G/LTE останется базовой технологией для мобильных операторов еще надолго.

Заметки на полях

Очевидно, что ситуация с 5G выглядит не столь радужно. С одной стороны — визионеры, такие как Huawei, создают экосистему сетей нового поколения, которая уже в меньшей степени выглядит как телеком, а скорее — как ИТ. С другой стороны, операторы находятся в замешательстве — инвестиции требуются огромные (именно так — огромные), а, как уже упоминалось, успешных кейсов в 5G не так много, поэтому требуются совершенно новые модели финансирования инвестиций в сети. Эксперты усугубляют ситуацию и говорят почти в один голос, что 5G имеет совершенно иную природу внедрения — фрагментировано, по мере роста к ней интереса со стороны промышленности и других реальных отраслей экономики. Это несет за собой и длительные сроки внедрения — 10 и более лет. В отличие, например, от 4G/LTE, где на охват большей части территории далеко не самого маленького Казахстана (9-е место в мире) потребовалось всего-то около двух лет.

В то же время, со стороны лидеров и визионеров 5G сомнений не имеется. В планах Huawei, например, только в 2018 году инвестировать в развитие сетей нового поколения астрономическую сумму — 5 млрд юаней. Кроме того, в компании намерены уже в этом году запустить полный спектр коммерческого оборудования 5G, включая сети беспроводного доступа, сети передачи данных и устройства. Глобально же позицию компании как нельзя более емко выразил вице-президент Huawei по странам Центральной Азии и Кавказу Хоу Тао, отвечая на вопросы представителей СМИ: «Наша задача — предложить наиболее прогрессивные проекты и решения на пути к созданию мира коммуникаций без барьеров и преград».