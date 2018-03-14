По заявлению генпрокуратуры РК сбои в работе соцсетей не связаны с трансляциями Аблязова

Проблемы с соцсетями и мессенджерами назвали «совпадениями».

В генеральной прокуратуре РК отрицают связь между перерывами в работе социальных сетей и мессенджеров на территории Казахстана с трансляциями выступлений оппозиционера Мухтара Аблязова. Об этом в ходе пресс-конференции в СЦК заявил начальник службы по защите общественных интересов ведомства Азамат Дюсембеков, передает Today.kz.

Свое заявление Дюсембеков сделал при обсуждении решения Есильского районного суда Астаны о признании оппозиционного движения «Демократический выбор Казахстана», которое возглавляет Аблязов, экстремистской организацией. Теперь комментирование или репосты публикаций оппозиционеров считаются преступлением.

В ходе пресс-конференции журналисты задали представителям генпрокуратуры РК вопрос о том, связаны ли сбои в работе социальных сетей, в частности, Instagram, с выходами Аблязова в прямой эфир.

«Возможны технические сбои или какие-то совпадения. Отсутствие работы мессенджеров с вещанием Аблязова не может быть связано», — ответил начальник службы по защите общественных интересов Азамат Дюсембеков.

В ведомстве также посоветовали казахстанским пользователям соцсетей отписаться от всех аккаунтов ДВК и Аблязова.