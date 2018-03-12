Заказать водительское удостоверение теперь можно онлайн

Услуга доступна при замене документа для жителей Астаны, Алматы и областных центров.

Казахстанцам стала доступна услуга по замене водительского удостоверения на портале электронного правительства. После авторизации на eGov потребуется заполнить электронную заявку и подписать ее ЭЦП. К заявке прикладывается фотография и скан с изображением подписи. Далее необходимо распечатать сформированное электронное заявление, которое находится в разделе «История получения услуг» личного кабинета. Также необходимо распечатать электронный чек об оплате государственной пошлины (его можно найти в разделе об истории оплаты услуг).

После этого останется посетить спецЦОН по месту жительства или РЭП дорожной полиции для получения готового водительского удостоверения. При себе необходимо иметь распечатанное заявление и чек, водительское удостоверение для обмена, документ, удостоверяющий личность, справки из псих- и нарко- диспансера, а также медицинскую справку формы 083.