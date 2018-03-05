На eGov можно оплачивать сервисы без ЭЦП

Неавторизованным пользователям теперь доступно к оплате более 30 сервисов.

АО «НИТ» сообщает о том, что на портале электронного правительства eGov гражданам доступно 38 сервисов, которые можно оплатить без ЭЦП и без авторизации. Среди них — оплата госпошлин, сборов, а также пополнение депозитного /кредитного счета в АО «Жилстройсбербанк Казахстана».

Процесс упрощения и оптимизации сервисов оплаты запущен по поручению заместителя премьер-министра РК Аскара Жумагалиева.

Без авторизации гражданам доступны следующие сервисы:

— Государственная пошлина за получение паспорта

— Государственная пошлина за получение удостоверения личности

— Оплата за услуги мобильной связи

— Пополнение депозитного/кредитного счета в АО «Жилстройсбербанк Казахстана»

— Государственная пошлина за выдачу повторного свидетельства об установлении отцовства

— Государственная пошлина за выдачу повторного свидетельства об усыновлении/удочерении

— Государственная пошлина за выдачу повторного свидетельства о заключении брака

— Государственная пошлина за выдачу повторного свидетельства о перемене фамилии, имени, отчества

— Государственная пошлина за выдачу повторного свидетельства о рождении

— Государственная пошлина за выдачу свидетельства о заключении брака

— Государственная пошлина за выдачу свидетельства о перемене фамилии, имени, отчества

— Государственная пошлина за выдачу свидетельства о расторжении брака

— Государственная пошлина за выдачу справки о заключении брака

— Государственная пошлина за выдачу справки о перемене фамилии, имени, отчества

— Государственная пошлина за выдачу справки о расторжении брака

— Государственная пошлина за выдачу справки о рождении

— Государственная пошлина за выдачу справки о смерти

— Государственный сбор за выдачу дубликата правоустанавливающего документа на недвижимое имущество

— Государственный сбор за регистрацию возникновения права собственности, доверительного управления, залога, ренты, пользования (кроме сервитутов) на многоквартирный жилой дом (с хозяйственными постройками и другими подобными объектами), нежилое помещение в жилом доме, нежилое строение, имущественные комплексы нежилого назначения (здания, строения, сооружения)

— Государственный сбор за регистрацию возникновения права собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, доверительного управления, залога, ренты, пользования (кроме сервитутов) — на гаражи

— Государственный сбор за регистрацию возникновения права собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, доверительного управления, залога, ренты, пользования (кроме сервитутов) — на имущественные комплексы нежилого назначения (здания, строения, сооружения), включающие — один объект

— Государственный сбор за регистрацию возникновения права собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, доверительного управления, залога, ренты, пользования (кроме сервитутов) — на имущественные комплексы нежилого назначения (здания, строения, сооружения), включающие — от двух до пяти отдельно стоящих объектов

— Государственный сбор за регистрацию возникновения права собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, доверительного управления, залога, ренты, пользования (кроме сервитутов) — на имущественные комплексы нежилого назначения (здания, строения, сооружения), включающие — от шести до десяти отдельно стоящих объектов

— Государственный сбор за регистрацию возникновения права собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, доверительного управления, залога, ренты, пользования (кроме сервитутов) — на имущественные комплексы нежилого назначения (здания, строения, сооружения), включающие — свыше десяти отдельно стоящих объектов

— Государственный сбор за регистрацию возникновения права собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, доверительного управления, залога, ренты, пользования (кроме сервитутов) — на квартиру, индивидуальный жилой дом (с хозяйственными постройками и другими подобными объектами), хозяйственные постройки

— Государственный сбор за регистрацию возникновения права собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, доверительного управления, залога, ренты, пользования (кроме сервитутов) — на многоквартирный жилой дом (с хозяйственными постройками и другими подобными объектами), нежилое помещение в жилом доме, нежилое строение

— Государственный сбор за регистрацию выдачи ипотечного свидетельства и его последующей передачи другим владельцам

— Государственный сбор за регистрацию изменений данных правообладателя, идентификационной характеристики объекта недвижимости

— Государственный сбор за регистрацию изменения права или обременения права в результате изменения условия договора, являющегося основанием возникновения права (обременения права) или иных юридических фактов

— Государственный сбор за регистрацию объекта кондоминиума

— Государственный сбор за регистрацию права собственности, землепользования, иных прав (обременений прав) на земельный участок

— Государственный сбор за регистрацию прекращения обременения, не связанного с переходом права третьему лицу, в том числе за регистрацию прекращения ипотеки недвижимого имущества

— Государственный сбор за регистрацию прекращения права на недвижимость в связи с гибелью (повреждением) недвижимого имущества или отказом от прав на него и в иных случаях, не связанных с переходом права

— Государственный сбор за регистрацию сервитута (независимо от объектов)

— Государственный сбор за регистрацию уступки права требования по договору банковского займа, обязательства по которому обеспечены ипотекой

— Государственный сбор за регистрацию юридических притязаний

— Государственная пошлина за получение и обмен водительского удостоверения

— Государственный сбор за государственную регистрацию залога движимого имущества, ипотеки судна или строящегося судна.