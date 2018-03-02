Узбекистан запустит свой вариант AliExpress

Новая площадка должна быть запущена с 1 января 2019 года.

Узбекистан намерен запустить национальную электронную торговую площадку, на которой зарубежные покупатели смогут приобретать товары отечественных предприятий-экспортеров, сообщает Sputnik Узбекистан. Соответствующее поручение президент Шавкат Мирзиёев дал в ходе видеоселекторного совещания, посвященного увеличению экспорта и сокращению импорта.

Стратегическим партнером в этом проекте выступит Южная Корея. Президент поставил задачу сформировать электронную базу предприятий-экспортеров, создать их электронные паспорта с информацией о производимой продукции, объеме экспорта и другими данными.