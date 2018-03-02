Первые туристические SIM-карты в Узбекистане появятся до конца марта

Прорабатывается список мест, где можно будет приобрести туристические SIM-карты.

Сотовые операторы Узбекистана выставят на продажу туристические SIM-карты уже в марте текущего года. Технологически система готова, осталось внести ряд изменений в законодательство. Об этом рассказал первый заместитель министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Олимжон Умаров, передает Repost.uz.

«Очень важно предоставить для туристов услуги качественной и дешевой мобильной связи. В этом направлении прорабатывается вопрос предоставления специальных SIM -карт для туристов и иностранных граждан без постоянной прописки в Узбекистане. Сегодня все уже технологически реализовано, операторы готовы выдавать SIM -карты. Сейчас мы находимся в процессе внесения изменений в действующее законодательство, в марте намерены запустить эту инициативу», — отметил Умаров.

Кроме того, с администрацией столичного аэропорта прорабатывается вопрос о предоставлении списка мест для приобретения SIM-карт. Чтобы приобрести SIM-карту, турист должен иметь при себе паспорт. Также планируется предоставить услуги аренды телефонов и мобильного роутера.