Учителей заставляли накручивать посещаемость BilimLand

Министерство образования и науки выступило с обращением в адрес руководителей территориальных отделов образования.

По заявлению ведомства, следует исключить искусственное использование цифровых образовательных ресурсов. Причиной такого заявления стало выявление принуждения педагогов чаще заходить на ресурс BilimLand.

«Отдельные руководители территориальных управлений, отделов образования и школ для достижения формальных показателей посещаемости начали принуждать педагогов чаще заходить на ресурс BilimLand. Это порождает обоснованное недовольство учителей, которых обязывают выполнять механическую работу, не приносящую никакой пользы, а лишь отнимающую у них время, предназначенное для подготовки уроков, проверки письменных работ и продуктивного общения с учениками», — заявили в пресс-службе ведомства.

Министерство призывает прекратить подобную практику, отмечая, что «цифровые образовательные ресурсы созданы с целью помощи учителям. Никакой формализм в этом вопросе не допустим. Министерство не планирует составлять рейтинг школ по использованию или не использованию ЦОРов».