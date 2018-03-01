Следите за новостями

Цифра дня

1249 сельских населенных пунктов охватят ВОЛС до 2020

Учителей заставляли накручивать посещаемость BilimLand

Министерство образования и науки выступило с обращением в адрес руководителей территориальных отделов образования.

1 марта 2018 07:00, Profit.kz
Рубрики: Образование

По заявлению ведомства, следует исключить искусственное использование цифровых образовательных ресурсов. Причиной такого заявления стало выявление принуждения педагогов чаще заходить на ресурс BilimLand.

«Отдельные руководители территориальных управлений, отделов образования и школ для достижения формальных показателей посещаемости начали принуждать педагогов чаще заходить на ресурс BilimLand. Это порождает обоснованное недовольство учителей, которых обязывают выполнять механическую работу, не приносящую никакой пользы, а лишь отнимающую у них время, предназначенное для подготовки уроков, проверки письменных работ и продуктивного общения с учениками», — заявили в пресс-службе ведомства.

Министерство призывает прекратить подобную практику, отмечая, что «цифровые образовательные ресурсы созданы с целью помощи учителям. Никакой формализм в этом вопросе не допустим. Министерство не планирует составлять рейтинг школ по использованию или не использованию ЦОРов».