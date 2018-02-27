В Казахстане производство алкоголя и нефтепродуктов будут отслеживать в режиме онлайн

АО «НИТ» сообщает о запуске автоматической системы учета производства алкогольной продукции и нефтепродуктов.

К системе уже подключено 48 производителей алкогольной продукции, три крупных нефтеперерабатывающих завода и 15 нефтеперерабатывающих заводов малой мощности.

«АО „Национальные информационные технологии“ совместно с заводами выполняет работы по подключению и передаче данных в систему. В данный момент подключенные заводы и объекты передают в режиме онлайн информацию с контрольных приборов учета. Также ведется взаимодействие с членами Ассоциации „КазАлко“, ОЮЛ Союз Пивоваров и Ассоциацией „Kazenergy“, другими производителями и объектами» — сообщили в АО «НИТ».

Отмечается, что существовавшие ранее системы учета устарели и не обеспечивали передачу информации об объемах выработки. Кроме того, в них отсутствовало формирование отчетов по дням, месяцам, кварталам и годам, данные сохранялись только за 90 дней. В целях совершенствования этого процесса внедрены модернизированные контрольные приборы учета. Эти приборы обеспечивают автоматизированную передачу информации об объемах производства и оборота в режиме реального времени. Работы по установке контрольных приборов учета на АЗС, расположенных на территории Астаны и Алматы, в областных центрах, в городах областного значения и в районных центрах, планируется завершить до 1 января 2019 года.

Постановлением правительства РК от 31 декабря 2015 года № 1177 «Об определении оператора данных контрольных приборов учета в сфере производства этилового спирта и алкогольной продукции, а также производства и оборота нефтепродуктов» АО «Национальные информационные технологии» было определено оператором контрольных приборов учета.