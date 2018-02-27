Microsoft объявляет прием заявок на конкурс Imagine Cup 2018 с призовым фондом в 100000 USD

Национальный этап состоится в Алматы в начале апреля, победитель отборочного этапа получит возможность отправиться в США на финал международного технологического конкурса молодых талантов.

Компания Microsoft приглашает школьников старших классов, студентов, магистров и аспирантов первого курса принять участие в ежегодном международном технологическом конкурсе Imagine Cup. Онлайн-заявки на участие принимаются до 15 марта 2018 года.

Национальный этап международного технологического конкурса молодых талантов Imagine Cup 2018 состоится в Алматы в начале апреля 2018 г. при поддержке Microsoft. В рамках национального конкурса команды молодых разработчиков представят свои проекты экспертному жюри. Победитель отборочного этапа получит возможность отправиться в США на финал Imagine Cup 2018 и побороться за главный приз — 100 000 $ на дальнейшее развитие проекта.

Для многих студентов участие в престижном конкурсе Imagine Cup становится началом успешной карьеры. Представляя свои первые проекты, команды получают рекомендации от ведущих экспертов в сфере информационных технологий.

«Конкурс Imagine Cup — это уникальная возможность для школьников и студентов казахстанских вузов реализовать свой потенциал в области ИТ, представить свои проекты и поделиться идеями с экспертами за рубежом, начать карьеру или открыть собственный бизнес. Наконец, это шанс получить достойный стартовый капитал», — комментирует Елена Мухсинова, PR-директор Microsoft в СНГ.

В рамках национального тура Imagine Cup 2018 экспертное жюри оценит уникальность проектов, инновационные технологические решения, умение команд достойно представлять и защищать свои проекты на русском и английском языках. До 15 марта 2018 необходимо подать онлайн-заявку с описанием проекта, его прототипа и ближайших перспектив его развития.

Imagine Cup 2018 включает 3 категории:

— Mixed Reality — разработка приложений под дополненную и виртуальную реальность.

— Al — разработка ботов на Microsoft Bot Framework с использованием Microsoft Cognitive Services в приложениях на Windows, ботах, Xamarin, мобильных приложениях.

— Big Data — построение предиктивных моделей на основе больших данных с использованием Microsoft Azure Machine Learning или CNTK, проектов на технологиях Blockchain.

В 2017 году победителем локального этапа Imagine Cup в Казахстане стала команда студентов КазНУ им. Аль-Фараби. Студенты представили гаджет с мобильным приложением для управления временем «ONTime». Пользователь приложения «ONTime» на своем телефоне выставляет время, которое он хочет потратить на определенное занятие: чтение, работа в интернете, соцсети, шоппинг и т. д. Таким образом собирается история пользователя, можно проводить аналитику и оптимизировать расход собственного времени.