В Кыргызстане запретят пополнение электронных кошельков со счета мобильных телефонов

Деятельность, связанная с электронными кошельками, не запрещена, но внесены уточнения по способам их пополнения.

Правление Национального банка утвердило изменения и дополнения в положение «Об электронных деньгах в КР». Оно уточняет порядок пополнения электронных кошельков и минимизацию рисков при выпуске, учете и хранении электронных денег. Постановление вступает в силу через 15 дней, передает Sputnik.

Нацбанк отмечает, что данное постановление не запрещает деятельность, связанную с электронными кошельками, но внесены уточнения по способам их пополнения. Согласно новым правилам, пополнение электронного кошелька держателя может осуществляться посредством использования только следующих способов:

— перечисления с банковского счета

— перевода с идентифицированного электронного кошелька

— денежного перевода без открытия банковского счета через системы денежных переводов, прошедших регистрацию в Национальном банке

— внесения наличных денежных средств в автоматизированные терминалы самообслуживания (cash-in), в кассы банка-эмитента, а также агентам коммерческих банков и/или агентам платежных организаций.

При этом не допускается пополнение электронного кошелька держателя с лицевого счета абонента (пользователя) поставщика товаров и услуг, в том числе путем возврата аванса за товары и услуги с зачислением возвращаемого аванса на электронный кошелек.

«Все действующие электронные кошельки будут доступны для пользователей так же, как и в настоящее время. До дня вступления в силу данного постановления операторам мобильной связи необходимо провести соответствующую работу со своими абонентами — держателями электронных кошельков в части их остатков на лицевых счетах (балансах), предназначенных для пополнения своих электронных кошельков и/или совершения платежей в пользу других поставщиков товаров и услуг», — добавили в НБКР.

В прошлом году три оператора сотовой связи в республике открыли свои мобильные кошельки. Это вызвало противодействие со стороны Нацбанка, так как механизм использования данных кошельков противоречит обязательствам страны по борьбе с терроризмом и отмыванием средств. Впоследствии было проведено общественное обсуждение проекта положения об электронных деньгах. Нацбанк был против пополнения кошельков через баланс абонента.