Система KazSat принесла Казахстану доход в 5 млрд тенге

В 2017 году государственным органам и организациям с помощью космической системы ДЗЗ предоставлены космические снимки поверхности Земли общей площадью 11,5 млн кв. км.

За 2017 год система «KazSat» принесла доход в размере более 5 млрд тенге и обеспечила импортозамещение в размере 12 млрд тенге за счет сокращения использования ресурсов зарубежных спутников. Об этом рассказал министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Бейбут Атамкулов в ходе заседания коллегии министерства по итогам 2017 года и задачах на текущий год, сообщает пресс-служба ведомства, передает Капитал.

«Спутниковая система связи „KazSat“, спутники системы ДЗЗ функционируют в штатном режиме и успешно обеспечивают решение задач экономики, обороны и национальной безопасности. В 2017 году государственным органам и организациям с помощью космической системы ДЗЗ предоставлены космические снимки поверхности Земли общей площадью 11,5 млн кв. км. на сумму 1,2 млрд тенге. При этом импортозамещение составило более 12 млрд тенге», — рассказал министр.

В текущем году специалистами МОАП РК будет продолжена работа по инфраструктурному развитию космической отрасли, обновлению национальной спутниковой группировки, расширению экспортных возможностей, коммерциализации проектов.