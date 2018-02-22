Электронные деньги узаконят в Узбекистане

Шавкат Мирзиёев одобрил создание центра компетенций по технологиям распределенного реестра (блокчейн) при инновационном центре Mirzo Ulugbek Innovation Center.

В Узбекистане до 1 сентября этого года должен быть подготовлен законопроект, предусматривающий меры по правовому регулированию электронных денег. Разработка документа предусмотрена постановлением, подписанным в понедельник. Ответственными назначены Центробанк, мининфоком, минфин, минэкономики, а также ряд министерств и ведомств, сообщает Sputnik.

Кроме того, Шавкат Мирзиёев одобрил создание центра компетенции по технологиям распределенного реестра (блокчейн) при инновационном центре Mirzo Ulugbek Innovation Center. Его главными задачами станут формирование условий для использования возможностей блокчейна, повышение кадрового потенциала и поддержка отечественных разработчиков в освоении технологии. Планируется, что данная структура заработает уже с 1 июня 2018 года.

Еще один важный момент — Президент поручил приступить к активному развитию и стимулированию повсеместного использования технологий бесконтактных платежей, в том числе с использованием международных платежных систем, таких, как PayPal, Alipay, Visa и Mastercard. Комплекс мер в этом направлении будет разработан к 1 июня 2018 года.

Ранее представители Центрального банка Узбекистана негативно высказывались по отношению к виртуальным деньгам, называя их инструментом финансирования терроризма. При этом премьер-министр Абдулла Арипов, выступая недавно в Казахстане на форуме «Цифровая повестка в эпоху глобализации», высказался в пользу применения странами Центральной Азии технологии блокчейна.