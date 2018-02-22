Внедрение QR-кодов в казахстанских библиотеках

Виртуальный читальный зал находится в Актау, в Назарбаев интеллектуальной школе.

Чтобы перенести необходимую литературу на экран гаджета, достаточно просканировать код. В цифровом фонде хранятся произведения как отечественных, так и зарубежных авторов. К тому же, читатели самостоятельно могут выбрать язык: казахский, русский или английский, передает Kazakh-tv.

«Самая главная задача, которая стоит перед нами — это реализация программы „Рухани жаңғыру“. Во-вторых, реализация политики трехъязычия. В третьих, и это самая главная цель для нас, призвать к чтению наших учеников», — отметила Асель Исмаханбетова, координатор по языкам.

Инновационная библиотека открыла свои двери больше месяца назад. За это время QR-коды скачали около 300 раз. В планах учебного заведения — расширить перечень книг и установить еще несколько подобных стендов.