Назначен председатель комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИР РК

Им стал Алмас Батанов, ранее занимавший должность заместителя руководителя канцелярии премьер-министра РК.

Приказом министра по инвестициям и развитию РК Жениса Касымбека на должность председателя комитета индустриального развития и промышленной безопасности министерства по инвестициям и развитию назначен Батанов Алмас Султанулы.

Алмас Батанов родился в 1977 году в городе Алматы. В 2000 году окончил Казахский государственный аграрный университет по специальности «Информационные системы в АПК». В 2004 году — Алматинский университет технологии и бизнеса по специальности «Стандартизация и сертификация». В 2010 году по программе «Болашак» получил степень магистра менеджмента информационных технологий в Университете Ноттингема (Великобритания).

Трудовую деятельность начал ведущим специалистом Алматинского филиала РГП «Метрология». В 2000–2009 годы работал на разных должностях в Казахстанском институте метрологии. В 2011–2013 годы — главный эксперт Института экономических исследований; эксперт, консультант, референт Центра стратегических исследований и анализа администрации Президента РК. С 2013 по 2014 годы работал директором департамента регионального мониторинга и оценки министерства регионального развития РК. В 2014–2016 годы — советник первого заместителя премьер-министра РК. В 2016 году занимал должность заместителя председателя комитета по статистике министерства национальной экономики РК. С декабря 2016 года и по настоящее время работал заместителем руководителя канцелярии премьер-министра РК.