Казахстан отнесли к числу развитых стран с точки зрения ИКТ

Британская аналитическая компания Ovum, специализирующаяся, в том числе, на исследованиях в области ИКТ, изучила, как с этим обстоят дела на пространстве Евразии.

В исследовании представлены некоторые страны бывшего СССР, такие, как Казахстан, Грузия, Беларусь, Азербайджан, Украина, Кыргызстан и Таджикистан. Кроме того, в списке присутствуют Турция и Монголия. По оценке Ovum, Турция, Казахстан, Беларусь и Грузия относятся к развитым странам Евразии с точки зрения ИКТ. В них присутствуют большинство или все элементы самостоятельной и растущей экосистемы ИКТ. Азербайджан, Монголия и Украина относятся к группе развивающихся стран. «У них имеются некоторые элементы экосистемы ИКТ, однако, для полного раскрытия экономического потенциала ИКТ необходимо добавить несколько недостающих звеньев», — замечают авторы исследования.

Наконец, Туркменистан, Таджикистан и Кыргызстан относятся к странам с переходной экономикой. «Чтобы раскрыть в полной мере потенциал этих стран, необходима нормативно-правовая база, способная привлечь инвестиции в основную инфраструктуру ИКТ», — считают в Ovum.

В Ovum видят научно-обоснованную связь между инвестированием в развитие широкополосных сетей и ИТ и ростом экономического и социального развития. По мнению исследователей, в евразийской экосистеме ИКТ выделяется ряд проблем, сдерживающих рост и развитие:

1. Регулирование. В Ovum считают, что слабое регулирование рождает неопределенность в настроениях инвесторов, в то время как четкое и независимое управление, стимулирующее конкуренцию, могло бы привлечь инвестиции в широкополосные сети, приложения и центры обработки данных.

2. Готовность и ценовая доступность услуг. «Цифровые разрывы, высокие цены и низкие доходы представляют собой несомненную проблему. Такие меры, как расширение сетей фиксированной и мобильной связи, а также снижение цен, приведут к повышению спроса и росту экономической активности», — отмечают авторы исследования.

3. Проблема международной связи. Ограничения в сфере международной связи снижают темпы развития интернет-услуг и повышают степень риска простоев оборудования. Однако крупные диверсифицированные каналы международной связи способны поднять уровень ее стабильности и улучшить качество обслуживания.

Применительно к Казахстану, авторы исследования считают, что в республике нужно ускорить разработку новых услуг, улучшить регулирование для создания цифрового будущего, а также создать условия для привлечения инвестиций в создание центров обработки данных. Дополнительные рекомендации включают ускорение выдачи лицензий на оказание услуг связи и использование частотного спектра, а также усовершенствование правил массового доступа. Если опираться на исследование Ovum, то слабое звено Казахстана — это пропускная способность каналов международной связи на одного интернет-пользователя, которая исчисляется в 69,6 Кбит/с.

По этому показателю среди представленных в исследовании стран, республику опережает Грузия, Беларусь и Монголия. Кроме того, авторы исследования полагают, что в республике недостаточно сертифицированных центров обработки данных. По этому показателю Казахстан делит третье и четвертое место с Монголией.

В целом, у Казахстана очень хорошо обстоят дела по позициям «Международная связь» и «Инновации в ценообразовании на фиксированную связь и ценовая доступность». По таким параметрам, как «Доступность местных хранилищ и ЦОДов», «Конвергенция фиксированной и мобильной связи», «Регулирование», «Инфраструктура 4G и потребление», «Оптоволокно и модернизация до xDSL» ситуация в Казахстане лучше, чем по рынку. А по таким, как «Инновации в ценообразовании на мобильную связь и ценовая доступность» и «Развитие за пределами 4G» — почти на уровне рынка.

В странах с переходной экономикой, таких как Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан, считают авторы исследования, необходимо дать толчок экосистемам ИКТ через инвестирование в основные сети. Самые актуальные проблемы — расширение радиуса покрытия сетей фиксированной и мобильной связи, обеспечение ценовой доступности услуг, увеличение и диверсификация каналов международной связи. Среди основных приоритетов: снижение налогов на персональные устройства для повышения их ценовой доступности; упрощение доступа к сетевым объектам и совместное использование инфраструктуры для расширения радиуса покрытия; сокращение стоимости лицензий и ряд послаблений для иностранных инвесторов с целью стимулирования развертывания сетей; увеличение пропускной способности и разнообразия каналов международной связи. К слову, показатели этих стран, нашедшие отражение в исследовании, в подавляющем большинстве выглядят значительно хуже, чем в среднем по рынку. Туркменистан — это аутсайдер исследования. Лишь единственный показатель оказался в этой республике чуть лучше рынка — «Инновации в ценообразовании на мобильную связь и ценовая доступность».

«Странам Евразии требуется делать больше инвестиций в ИКТ», — резюмируют авторы исследования. Сегодня в Казахстане этот показатель находится на уровне 1,5% от ВВП. Позади по этому показателю лишь две страны — Кыргызстан и Таджикистан, между тем, в ряде стран, которые охватило исследование, этот показатель в разы выше: Украина — 4,5%, Монголия — 3,8%, Турция — 3,7%, Азербайжан — 2,9%, Грузия — 2,8%.