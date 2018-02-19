Министерство информации и коммуникаций РК подвело итоги 2017 года

Даурен Абаев рассказал о планах на 2018 год и дал поручения ряду ключевых подведомственных организаций.

16 февраля в Астане состоялось расширенное заседание коллегии министерства информации и коммуникаций РК с участием заместителя премьер-министра и депутатов парламента. С докладами об итогах деятельности за 2017 и планах на 2018 выступили министр информации и коммуникаций Даурен Абаев, а также руководители ряда подведомственных организаций и структурных подразделений министерства.

В своем выступлении Даурен Абаев рассказал о том, что намеченные на 2017 год планы по развитию отраслей информации, связи, информатизации и государственных услуг были выполнены. По количеству пользователей интернета Казахстан в 2017 году занял 36 место из 137 стран, поднявшись за год на 5 позиций. Доступ к интернету имеет 77% населения. Высокоскоростным интернетом стандарта 4G охвачены все населенные пункты с численностью населения от 50 тысяч, а также все районные центры. 96% населения охвачено услугами сотовой связи стандарта 2G, 87% населения — услугами стандарта 3G, а 69% — 4G.

Через портал электронного правительства предоставляется 761 услуга и сервис, а через Госкорпорацию «Правительство для граждан» оказывается 621 услуга, или более 83% от всех госуслуг. За год Госкорпорацией оказано свыше 38 млн услуг.

Кроме того, ведется планомерная работа по выявлению противоправного контента — на территории РК прекращено функционирование порядка 9000 интернет сайтов и заблокировано 230 000 материалов в социальных сетях с контентом, пропагандирующим терроризм и религиозный экстремизм.

В текущем году министерство приступает к строительству волоконно-оптических линий связи в сельских населенных пунктах. До 2020 года он охватит 1249 сельских населенных пунктов. Начнется поэтапный переход на цифровое эфирное телерадиовещание в регионах, где полностью завершены работы по развертыванию сети с параллельным отключением аналогового ЦЭТВ.

«В этом году послание Президента имеет особое значение для министерства, потому как его лейтмотивом является цифровизация. Президент поставил четкие задачи по цифровизации всех отраслей, включая промышленность, АПК, транспорт, строительство и ЖКХ, финансовый сектор, образование и здравоохранение, государственное управление», — отметил Даурен Абаев.

Среди показателей эффективности, намеченных на текущий год, основными являются увеличение доли пользователей интернетом до 78%, увеличение доли местного содержания в IT услугах до 26% и создание не менее 200 стартап-компаний, поддерживаемых технопарками, инкубаторами и акселераторами. В том числе не менее 33 стартапов должны пройти акселерацию в технопарке «Astana Hub».