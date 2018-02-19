Смартфоны могут запретить в школах Казахстана

Такие кардинальные меры, по мнению депутатов, помогут повысить авторитет педагога в глазах учащихся.

Полностью отказаться от современных гаджетов в стенах общеобразовательных учреждений предложили сенаторы. Они уверены, что снимать на камеры смартфонов то, что происходит в учебных кабинетах, не имеет права никто, сообщает Zakon.kz.

Жаловаться и уж тем более «обижать» педагогов дети не должны, подчеркивают сенаторы. Поэтому предложили приравнять оскорбление учителя к оскорблению представителя власти и тщательно контролировать дисциплину в общеобразовательных учреждениях. Первым шагом к этому должен стать тотальный запрет на пользование смартфонами в школах не только учениками, но и их родителями и даже самими учителями.

«Школьникам, их родителям и учителям во время учебного процесса нужно запретить пользоваться смартфоном, ведь школы являются государственными учреждениями. Все мы знаем, что в госорганах введен запрет на использование телефонов с видеокамерами и имеющих доступ к интернету, потому что есть моменты, которые должны оставаться за закрытыми дверями. По такому же примеру нужно последовать и в общеобразовательных учреждениях», — считает депутат сената парламента РК Динара Нукетаева.