Инвесторы вложили в блокчейн-смартфон компании Ракишева 64 миллиона долларов

За первые 10 часов было привлечено инвестиций на сумму более 64 млн долларов.

Sirin Labs, основанная казахстанским инвестором Кенесом Ракишевым, запустила краудсейл и ICO смартфона Finney, работающего на технологии Blockchain. За первые 10 часов было привлечено инвестиций на сумму более 64 млн долларов, передает Tengrinews.kz.

Ранее сообщалось, что если ICO привлечет до 25 млн долларов, Sirin Labs разработает собственную операционную систему Shield OS, которая позволит поддерживать блокчейн-приложения на любом мобильном устройстве. Отмечается, что уже через три часа после запуска краудсейла план был перевыполнен в два раза.

ОС Shield OS позволяет поддерживать блокчейн-приложения, такие как криптовалютные кошельки и безопасные транзакции. Finney станет первым и пока единственным смартфоном в мире, в котором возможно безопасно содержать криптовалюты. В качестве валюты по умолчанию будет использоваться токен SRN, дающий право на приобретение продуктов и услуг Sirin Labs.