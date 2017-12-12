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В Алматы выбрали лучших блогеров «ВидеоБайги»

В фестивале от Beeline, Youtube и Genesis приняли участие более 1500 человек.

12 декабря 2017 10:00, Profit.kz
Рубрики: Интернет, Общество, Культура

9 декабря в Алматы подвели итоги фестиваля «ВидеоБайга», который организовали Beeline, Youtube и Genesis. В конкурсе на лучшего видеоблогера приняло участие больше 1500 человек, из которых в шорт-лист попали 65. Открытое голосование проходило на официальном сайте «ВидеоБайги». Общий призовой фонд мероприятия составил пять миллионов тенге.

Видеобайга 2017

«Мы сделали этот праздник для того, чтобы поощрить блогеров за вклад в развитие интернет-пространства Казахстана. Это первый фестиваль столь широкого размаха в нашей стране. Как результат — первый шаг в стремлении сделать премию „ВидеоБайга“ ежегодной удался. От лица Beeline я поздравляю победителей. Не останавливайтесь на достигнутом, дерзайте, развивайтесь и участвуйте в фестивале в следующем году», — обратился к видеоблогерам Алексей Бендзь, директор по корпоративным коммуникациям Beeline Казахстан.

Гран-при получил проект «Всем домбра» (автор Андрей Фендриков). Победителями в номинациях стали:

— Лучший телеканал в YouTube по итогам народного голосования:

1 место: Gakku TV
2 место: Седьмой канал
3 место: Qazaqstan TV

— Лучший YouTube-проект 2017 по итогам народного голосования:

1 место: Yuframe
2 место: Jokeasses
3 место: Rusik TV

— Начинающие видеоблогеры — каналы с количеством подписчиков до 50 000:

Beauty-блог: Elena_Sema
Лайфстайл: Желтый в теме
Gaming: SuperKiga4
Видеоблог для детей: Adina Madina Twins
Скетчком (комедийно-развлекательный блог): АКТ
Автоблог: Driveblog.kz
Кулинария: СуперПапа Серик
Музыкальный влог: Ivan Carvin
Лучший обзорщик (кино, техника, новости и тд): Look& Flood
Разное: Бұлаша TV
Спецноминация от Beeline: Skeatles