В Алматы выбрали лучших блогеров «ВидеоБайги»

В фестивале от Beeline, Youtube и Genesis приняли участие более 1500 человек.

9 декабря в Алматы подвели итоги фестиваля «ВидеоБайга», который организовали Beeline, Youtube и Genesis. В конкурсе на лучшего видеоблогера приняло участие больше 1500 человек, из которых в шорт-лист попали 65. Открытое голосование проходило на официальном сайте «ВидеоБайги». Общий призовой фонд мероприятия составил пять миллионов тенге.

«Мы сделали этот праздник для того, чтобы поощрить блогеров за вклад в развитие интернет-пространства Казахстана. Это первый фестиваль столь широкого размаха в нашей стране. Как результат — первый шаг в стремлении сделать премию „ВидеоБайга“ ежегодной удался. От лица Beeline я поздравляю победителей. Не останавливайтесь на достигнутом, дерзайте, развивайтесь и участвуйте в фестивале в следующем году», — обратился к видеоблогерам Алексей Бендзь, директор по корпоративным коммуникациям Beeline Казахстан.

Гран-при получил проект «Всем домбра» (автор Андрей Фендриков). Победителями в номинациях стали:

— Лучший телеканал в YouTube по итогам народного голосования:

1 место: Gakku TV

2 место: Седьмой канал

3 место: Qazaqstan TV

— Лучший YouTube-проект 2017 по итогам народного голосования:

1 место: Yuframe

2 место: Jokeasses

3 место: Rusik TV

— Начинающие видеоблогеры — каналы с количеством подписчиков до 50 000:

Beauty-блог: Elena_Sema

Лайфстайл: Желтый в теме

Gaming: SuperKiga4

Видеоблог для детей: Adina Madina Twins

Скетчком (комедийно-развлекательный блог): АКТ

Автоблог: Driveblog.kz

Кулинария: СуперПапа Серик

Музыкальный влог: Ivan Carvin

Лучший обзорщик (кино, техника, новости и тд): Look& Flood

Разное: Бұлаша TV

Спецноминация от Beeline: Skeatles