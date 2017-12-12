В Алматы выбрали лучших блогеров «ВидеоБайги»
В фестивале от Beeline, Youtube и Genesis приняли участие более 1500 человек.
9 декабря в Алматы подвели итоги фестиваля «ВидеоБайга», который организовали Beeline, Youtube и Genesis. В конкурсе на лучшего видеоблогера приняло участие больше 1500 человек, из которых в шорт-лист попали 65. Открытое голосование проходило на официальном сайте «ВидеоБайги». Общий призовой фонд мероприятия составил пять миллионов тенге.
«Мы сделали этот праздник для того, чтобы поощрить блогеров за вклад в развитие интернет-пространства Казахстана. Это первый фестиваль столь широкого размаха в нашей стране. Как результат — первый шаг в стремлении сделать премию „ВидеоБайга“ ежегодной удался. От лица Beeline я поздравляю победителей. Не останавливайтесь на достигнутом, дерзайте, развивайтесь и участвуйте в фестивале в следующем году», — обратился к видеоблогерам Алексей Бендзь, директор по корпоративным коммуникациям Beeline Казахстан.
Гран-при получил проект «Всем домбра» (автор Андрей Фендриков). Победителями в номинациях стали:
— Лучший телеканал в YouTube по итогам народного голосования:
1 место: Gakku TV
2 место: Седьмой канал
3 место: Qazaqstan TV
— Лучший YouTube-проект 2017 по итогам народного голосования:
1 место: Yuframe
2 место: Jokeasses
3 место: Rusik TV
— Начинающие видеоблогеры — каналы с количеством подписчиков до 50 000:
Beauty-блог: Elena_Sema
Лайфстайл: Желтый в теме
Gaming: SuperKiga4
Видеоблог для детей: Adina Madina Twins
Скетчком (комедийно-развлекательный блог): АКТ
Автоблог: Driveblog.kz
Кулинария: СуперПапа Серик
Музыкальный влог: Ivan Carvin
Лучший обзорщик (кино, техника, новости и тд): Look& Flood
Разное: Бұлаша TV
Спецноминация от Beeline: Skeatles