Казахстанцы вышли в финал чемпионата мира по программированию

ACM ICPC является самой престижной международной ИТ-олимпиадой.

В Алматы состоялся центрально-азиатский полуфинал командного чемпионата мира по программированию среди студентов ACM ICPC, в котором приняли участие 60 команд из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Команда КБТУ заняла первое место в своем регионе и прошла в мировой финал ACM ICPC 2017-2018, передает Tengrinews.

Соревнование в Алматы являлось частью международного полуфинала региона North Eurasia (СНГ), который одновременно проводился также в университетах Санкт-Петербурга, Барнаула и Тбилиси. ACM ICPC (International Collegiate Programming Contest) является самой престижной международной ИТ-олимпиадой. Соревнование проходит по установленным правилам: команде из трех участников предоставляется один компьютер, изолированный от интернета, набор сложных алгоритмических задач (от 10 до 13) и пять часов для их решения. Побеждает команда, которая справилась с большим количеством задач и заработала меньше штрафного времени. Ежегодно в ACM ICPC стартуют около 50000 студентов, представляющих более 3 000 университетов из более 100 стран. До финала доходят лучшие команды около 100 вузов, среди которых представлены практически все топовые университеты.