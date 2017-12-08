Парламент Казахстана принял поправки о телефонной прослушке

Законопроект предусматривает обязательное уведомление в случае проведения телефонной прослушки.

Депутаты сената парламента приняли во втором чтении поправки по вопросам модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности. Граждан будут обязательно уведомлять о том, что в отношении них ранее проводились негласные следственные действия (телефонная прослушка), передает Sputnik.

К поправкам, способствующим экономии уголовного процесса, отнесены внедрение института приказного производства и перевод дел на электронный формат. Весь процесс от момента регистрации до вердикта суда по таким делам займет в среднем 10 дней.

В Генпрокуратуре отмечали, что цифровизация уголовного процесса позволит избавиться от бюрократии, так как необходимые справки и согласования можно будет получить в электронном формате, не выходя из кабинета, а также исключит утерю и фальсификацию материалов. По словам Асанова, цифровизация усилит защиту прав человека, так как весь процесс будет «как на ладони».