Назарбаев не видит положительного эффекта от парка «Алатау»

Президент поручил акиму Алматы, правительству и министерству досконально разобраться, чем занимаются в ПИТ.

Нурсултан Назарбаев задался вопросом, почему в ПИТ «Алатау» нет инновационных разработок. Об этом он заявил в ходе общенационального телемоста «Новая индустриализация страны: Прыжок казахстанского барса», передает Zakon.kz.

По его словам, в «Цифровом Казахстане» главную роль играет наука. А значит, большие задачи стоят перед двумя центрами по созданию инновационных технологий — ПИТ «Алатау» и «Назарбаев университетом».

«Это наша Силиконовая долина. Когда я был в лаборатории университета, я видел много разработок: и по искусственному интеллекту, и по аграрному комплексу. До парка инновационных технологий „Алатау“ я еще не добрался, мы его создаем много лет, потратили огромные средства, а дальше не видно пока, что они делают. Кто-нибудь в правительстве может быть знает? Чем занимаются? Огромные площади, помогаем, вкладываем деньги, создаем инфраструктуру», — отметил президент.

Он дал поручение акиму Алматы, правительству и министерству досконально разобраться, чем занимаются в ПИТ «Алатау»: «Мы вообще будем закрывать парк инновационных технологий или будем развивать?».