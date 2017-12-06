Мусин предложил новый способ доставки «писем счастья»

Каждому водителю можно присвоить адрес электронной почты.

Глава комитета по правовой статистике и специальным учетам генеральной прокуратуры РК Багдат Мусин поднял вопрос о цифровой доставке предписаний по административным штрафам. По его словам, в Казахстане реализуется проект ЕРАП (или е-штрафы), в рамках которого адмпроизводство переводится в электронный формат. Еще одним нерешенным вопросом остаются «висящие» административные штрафы, которые образуются из-за неполучения предписаний о наложении штрафа, передает Zakon.kz.

Он отметил, что всего по стране работают порядка двух тысяч камер фиксации нарушений ПДД. Знаменитые желтые ящики дополнили целым отрядом фиксирующих устройств. Результаты фиксации поступают в специальные отделения Управления дорожной полиции, где сотрудники вручную обрабатывают эти сведения и решают отправлять нарушителю информацию или нет. Сведения проходят через мониторинг, составляются предписания, которые распечатываются на бумаге и в конвертах отправляются по адресам владельцев автотранспортных средств, указанным при регистрации авто.

«Но где гарантия, что автовладелец проживает по этому адресу, что там вообще кто-то проживает, что этот конверт передали в руки автовладельца или его близких? Вопросов много. А если еще учесть, что 50% писем возвращается, то и вовсе становится понятно, как неэффективно работает госмашина на старых рельсах», — пишет Багдат Мусин.

Он добавил, что именно поэтому зачастую люди не знают, что их зафиксировала камера, что есть штраф: «Уже немало казахстанцев столкнулись с этой проблемой, а многие сломали свои планы на отдых, из-за того, что в аэропорту их просто не выпускают из страны, потому что висит один, а порой несколько штрафов за нарушения ПДД или другие задолженности. Само собой есть и злостные неплательщики, которые намеренно игнорируют правила, но ведь есть и добросовестные люди, которые готовы оплатить штрафы, но они не знают они про них, не видели никаких предписаний, никто их не останавливал на дороге. В основном эта проблема касается штрафов, назначенных по фото- и видеофиксациям камер на дорогах».

По статистике за 10 месяцев 2017 года зафиксировано около миллиона нарушений, по которым вынесено полмиллиона предписаний на сумму более 10 миллиардов тенге. Однако взыскано с нарушителей ПДД чуть более 40% от назначенных штрафов. Остальные 60% обладателей штрафов либо не хотят платить, либо не знают об их существовании.

«Однозначно нужно менять способы уведомления людей. Мы предлагаем внедрить новый формат. Для этого необходимо будет создать бесплатный абонентский электронный почтовый ящик для каждого автовладельца или водителя, привязанный к номеру машины и к ИИНу, который будет присваиваться при оформлении техпаспорта на авто или водительского удостоверения. Эту задачу уже вызвался взять на себя Национальный почтовый оператор», — рассказал Мусин.

В случае нарушения ПДД на этот электронный адрес будет приходить уведомление о наложении штрафа, в том числе по правонарушениям, зафиксированным видеокамерами. Сюда же могут направляться все сообщения от госорганов и других организаций (о налогах, страховке, банковских операциях и др.).