В Алматинской области построят солнечную электростанцию мощностью 200 МВт

Проект реализуют зарубежные инвесторы.

Семиречье посетила бизнес-делегация из Южной Кореи. На переговорах в поселке Чунджа (райцентре Уйгурского района) представители компании New Force пришли к соглашению с местными властями о строительстве солнечной электро­станции мощностью 200 МВт. Для размещения энергообъекта акимат района планирует выделить 300 га земли, передает «Казахстанская Правда».

На первых этапах после ввода в эксплуатацию фотогальванические панели будут вырабатывать 30 МВт энергии, а на полную мощь станция выйдет спустя два года. Проект позволит снизить дефицит электричества в регионе. В случае успешной реализации проекта есть планы по созданию аналогичных солнечных станций в соседнем Панфиловском районе на территории МЦПС «Хоргос».

Как отметил на встрече заместитель директора палаты предпринимателей Алматинской области Канат Кабдиев, в последние годы южнокорейские бизнесмены проявляют большой интерес к сотрудничеству с казахстанскими коллегами. Есть идея создать деловой совет предпринимателей Казахстана и Южной Кореи. Что касается «зеленой» энергетики, то в Алматинской области с 2008 года построены крупная Мойнакская ГЭС, восемь малых гидростанций и одна солнечная электростанция в Капшагае.

Не смотря на это, их суммарная мощность мала и не оказывает существенного влияния на сокращение энергодефицита. Чтобы сократить импорт электричества извне, необходимо ускоренное строительство возобновляемых источников энергии, в том числе с привлечением иностранных инвестиций. Это не только улучшит качество энергоснабжения, но и уменьшит негативное воздействие на экологию. В частности, капшагайская солнечная электростанция за три года эксплуатации выработала свыше 6 млн киловатт-часов, что позволило предотвратить выбросы углекислого газа в атмосферу объемом 1 600 тонн.