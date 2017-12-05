Келимбетов призывает казахстанцев осторожнее относиться к криптовалютам

Сейчас регулятор изучает зарубежный опыт.

Управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов призывает казахстанцев осторожнее относиться к покупке криптовалюты. Об этом он заявил на очередном заседании правительства РК, передает «Курсив».

«Мы проводили переговоры с крупнейшими регуляторами Гонконга, Китая и Японии — достаточно к этому осторожное отношение. Хотя в некоторых странах, в Соединенных Штатах, например, разрешили торговлю фьючерсами и биткоинами. Одни страны к этому более оптимистично подходят, другие более пессимистично», — отметил Кайрат Келимбетов.

Он рассказал, какие для этого принимает меры МФЦА: «На самом деле, у нас есть отдельный регулятор. В рамках регулятора будет создана так называемая регуляторная „песочница“, в которой те или иные компании будут тестировать свои новые технологии. Эту работу мы запускаем в самые ближайшие дни. Так что, в целом, мы мониторим. Как только во всем мире будет более или менее универсальное понимание — заниматься этим направлением или нет, мы готовы будем присоединиться. МФЦА одним из первых это сделает».