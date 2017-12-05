Электронный паспорт здоровья будет доступен из любой точки мира

С 2019 года проект заработает по всему Казахстану.

Как будет работать персональный электронный паспорт здоровья казахстанца, рассказал вице-министр здравоохранения Алексей Цой. Пилотный проект электронного паспорта здоровья запустят в начале 2018 года, передает Sputnik.

«Электронные паспорта здоровья в пилотном проекте появятся уже в следующем году. Каждый казахстанец будет иметь логин и пароль, личный кабинет, где он сможет найти всю информацию о себе: где был, какие лекарства принимал, какие аллергические реакции, план вакцинации, дальнейшая профилактическая работа. Персонально каждому будет поступать такая информация, и мы с любой точки мира сможем иметь доступ к своей информации, она будет защищена. С 2019 года проект заработает по всему Казахстану», — рассказал А. Цой.