Эффект от цифровизации экономики позволит создать к 2025 году добавочную стоимость в 1,7-2,2 трлн тенге

ГП «Цифровой Казахстан» обеспечит дополнительный импульс для технологической модернизации флагманских отраслей страны.

На заседании правительства под председательством премьер-министра Бакытжана Сагинтаева рассмотрен проект Государственной программы «Цифровой Казахстан». Министр по информации и коммуникациям Даурен Абаев доложил, что программа рассчитан на период с 2018 по 2022 годы. Она обеспечит дополнительный импульс для технологической модернизации флагманских отраслей страны, а также сформирует условия для масштабного и долгосрочного роста производительности труда, передает Primeminister.kz.

Программа включает пять основных направлений реализации:

— «Цифровизация отраслей экономики»

— «Переход на цифровое государство»

— «Реализация цифрового Шелкового пути»

— «Развитие человеческого капитала»

— «Создание инновационной экосистемы»

В рамках указанных пяти направлений сформированы 17 инициатив и 120 мероприятий. Предлагается 12 целевых индикаторов.

«Программа имеет значительный потенциал создания добавленной стоимости и сокращения издержек в экономике, что позволит достичь темпов роста ВВП страны на уровне 4,5-5% в год на горизонте с 2025 года, причем 1,6-2,2%, то есть около трети, придется исключительно на цифровизацию», — сказал министр.

По предварительным подсчетам прямой эффект от цифровизации экономики к 2025 году позволит создать добавочную стоимость на 1,7-2,2 трлн тенге.